Artemisia und der enthauptete Mann

Schritt für Schritt lernen wir die lang verschwiegenen Künstlerinnen der Vergangenheit kennen. Eine der größten ist die Barockmalerin Artemisia Gentileschi. Mit Willensstärke und Kompromisslosigkeit verschaffte sie sich ein Leben in Unabhängigkeit. ✒

Alte Meister kennen wir zuhauf, alte Meisterinnen kaum. Die Kunstwelt vor 1800 ist eben eine Männerwelt, so die Begründung. Oder liegt es an unserer Wahrnehmung? War es rückblickend nicht das Hauptproblem der Künstlerinnen, dass sie sich nicht nur in einer männlich dominierten Branche, sondern auch in einer jahrhundertelang männlich geprägten Kunstgeschichtsschreibung durchsetzen mussten?

Der Aufholprozess ist jedenfalls seit einigen Jahrzehnten im Gang, mit vielen Entdeckungen. Museen machen die Frauen sichtbar, als Künstlerinnen, Auftraggeberinnen und Mäzeninnen, die die Kunstwelt ihrer Zeit mitgeprägt haben. Im März 2021 eröffnete in Mailand eine Schau mit 34 italienischen Künstlerinnen des 16. und 17. Jahrhunderts. „Muse oder Macherin?“ So nennt sich eine soeben angelaufene Ausstellung im Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen Berlin, sie zeigt die Rolle von Frauen in der italienischen Kunstwelt von 1400 bis 1800. Nicht zufällig steht am Beginn dieser vier Jahrhunderte Giovanni Boccaccios „De claris mulieribus“, das erste Buch, das ausschließlich von Frauen handelt.

Ausgehend von der Renaissance lässt sich die Geschichte einer Befreiung erzählen. Frauen erlernten in den Werkstätten ihrer Väter und Ehemänner künstlerische Berufe. Für Töchter aus Herrscher- oder Adelsfamilien war Kunstunterricht bei Hofmalern Teil der humanistischen Erziehung. Freilich wurden Werke von Amateurinnen nur selten signiert und nicht verkauft, sie entglitten der Wahrnehmung. Hatten sie einen aufgeschlossenen Ehemann, der ihr Freiräume eröffnete, sie mit auf Reisen nahm, konnten auch Künstlerinnen Netzwerke knüpfen, Auftraggeber kennenlernen und in der Folge eine eigene Werkstatt gründen.

Doch schon in Boccaccios Werk und in der Renaissance überhaupt galt als bester Rat für die Frauen, die eigene, unkreative Natur möglichst zu überwinden und zu versuchen, den Männern ähnlich zu werden. Als ideale Eigenschaft für eine Künstlerin galt die Jungfräulichkeit. Berühmte Malerinnen wie Sofonisba Anguissola und Lavinia Fontana signierten einige ihrer Werke mit „virgo“ (Jungfrau). Dabei waren sie mehrfache Mütter. Giorgio Vasari, der berühmte Künstlerbiograf, merkte an: Wenn Frauen es so gut verstehen, lebende Menschen hervorzubringen, wen wundert es da, dass sie es verstehen, diese auch so gut in der Malerei zu schaffen. Die meisten Künstlerinnen heirateten jedoch nie oder lösten sich bald aus ihren Ehen.



Vergewaltigung. In Renaissance und Barock erfuhren Frauen in der italienischen Kunstwelt immer wieder sexualisierte Gewalt, Anfeindungen, Diebstahl geistigen Eigentums und Einschränkungen durch die gesellschaftlichen Strukturen. Eine der berühmtesten, die 1593 in Rom geborene Artemisia Gentileschi, die bei ihrem Vater in die Lehre ging, wurde durch den Maler Agostino Tassi mit 18 Jahren gewaltsam entjungfert. Damals war dies die einzige Form von Vergewaltigung, die zu einem Gerichtsverfahren führen konnte, da sich der Vater durch die Entehrung der Tochter geschädigt sah. In der Regel wurde die Entrüstung aber durch ein Eheversprechen planiert.

Daran war in diesem Fall nicht zu denken, der Täter war verheiratet. Der Vater brachte die Tat daher nach fast einem Jahr zur Anzeige, die junge Frau musste unter der Folter ihre Glaubwürdigkeit beweisen. Präzise und drastisch schilderte die gut vorbereitete Frau die Tat, sie zeigte sich nicht traumatisiert. Hatte sie sich auf ein Abenteuer eingelassen, im Vertrauen auf das Eheversprechen? Wir werden es nie wissen, auszuschließen ist es nicht.

Die willensstarke und unabhängige Frau war nicht unterzukriegen und baute sich eine eigene Karriere auf, sie verließ die Heimatstadt Rom, heiratete einen Apotheker und zog nach Florenz, wo sie fünf Kinder zur Welt brachte und eine Liebschaft mit einem reichen Adeligen begann. Sie fühlte „einen kämpferischen Geist im Herzen einer Frau“, sagte sie selbst 1649. Da war sie 55 und blickte bereits auf ein großes künstlerisches Werk zurück, das auch auf einem breiten Markt ankam. Sie leitete Kunstwerkstätten in Florenz und Neapel und kam bei ihren Reisen bis nach London. Aus der Analphabetin war eine gebildete, in der Gelehrtenwelt anerkannte Frau geworden, die z. B. mit Galileo Galilei und Cosimo de' Medici verkehrte.

Männliche Kunsthistoriker machten eine frivole und skandalumwitterte Schönheit aus ihr, die weiblichen befreiten sie von diesem Klischee, machten sie aber oft zu einer Feministin, die sich von dem Trauma, das sie als junge Frau erlitten hatte, zu befreien suchte. Die Kunsthistorikerin und Sachbuchautorin Susanna Partsch sieht das anders. Sie will in ihrer jüngst erschienenen Biografie (siehe Literaturtipp) eine neue Annäherung an dieses vielfach falsch interpretierte Leben bieten. Denn allzu oft wurden Sujets, die die Malerin bevorzugte, nämlich Gewalt und Frauen, irrtümlich in dem biografischen Konnex gesehen und dabei das Werk als solches vernachlässigt. Stelle man es unter posttraumatische Bedingungen, würde das Genie der Malerin nicht angemessen gewürdigt, so die Autorin. Die Konzentration auf Sex and Crime sei ein weit verbreiteter Irrweg gerade bei dieser Künstlerin.

Das erste von Artemisia signierte Bild zeigt die biblische Episode „Susanna und die beiden Alten“ (1610). Es geht um die Belästigung einer jungen Frau durch zwei Voyeure. Das Thema war sehr beliebt, man konnte einen weiblichen Frauenakt in aufreizender Schönheit zeigen und zugleich Keuschheit und Tugendhaftigkeit illustrieren. Die Künstlerin bediente auch in der Folge eine Kundschaft, die nach weiblichen Aktbildern verlangte, in einer Zeit, als es verboten war, dafür Modell zu stehen. Artemisia verwendete als Vorlage ihren eigenen Körper. Dass sie hier auf den Markterfolg zielte, ist nicht von der Hand zu weisen. Jedenfalls hat das Bild nicht, wie oft vermutet, etwas mit der Tat zu tun, die ihr angetan wurde. Es entstand davor.



Schlachtung. Man dürfe nicht in die Falle ahistorischen Denkens fallen, meint Partsch. Das gelte auch in Bezug auf eines der Hauptwerke Artemisias, nämlich „Judith enthauptet Holofernes“, das gleich in mehreren Versionen existiert.

Die Geschichte galt als Inbegriff der Überwindung des Starken durch das Schwache. Meist wurde die zweite Frau als greise Magd dargestellt, hier töten Judith und eine junge, starke Dienerin gemeinsam einen physisch sehr viel stärkeren Mann. Hierin liegt eine Besonderheit des Bildes, die andere in der kaltblütigen Gewalt, mit der die Tat begangen wird. Roland Barthes wurde an zwei Arbeiter erinnert, die ein Schwein schlachten. „Die Rache der Künstlerin“ schrieb die Zeitschrift „Emma“ darüber. Diese oft behauptete Idee, dass sich Artemisia mit diesem Bild am Vergewaltiger Tassi gerächt habe oder sich ihr Trauma von der Seele gemalt habe, erscheint Partsch unglaubwürdig. Das Thema war beliebt und verkaufte sich gut.

Was Artemisia auch verstand, war, die Abnehmer ihrer Bilder um den Finger zu wickeln. Stets vermittelte sie, obwohl immer elegant gekleidet, den Eindruck einer in Armut lebenden Künstlerin. Das gehörte zum Business: Höhere Beträge zu lukrieren, als der Auftraggeber bereit war zu bezahlen. Sie wollte wie ein Mann behandelt werden, auch bei der Bezahlung. Sie musste sich schließlich auch um ihre finanziellen Belange kümmern, der Ehemann war ihr nach der Rückkehr nach Rom abhandengekommen, der Liebhaber weit weg.

So brachte sie ihre Werkstatt mithilfe ihrer künstlerisch begabten Töchter durch und musste sich niemandem mehr unterordnen. Dokumentiert ist nur noch ihr 61. Geburtstag, dann starb sie bald darauf, wir wissen nicht genau wann. Es grassierte gerade die Pest. ⫻

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.04.2023)