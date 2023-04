Ijoma Mangold ist Literaturkritiker und Philosoph. Er spricht von Wohlhabenden und Aufsteigern und von der Horrorvision einer Gesellschaft absoluter Gleichheit – und erzählt, was ihn an Bitcoin so fasziniert.

Die Presse: Sie sind Literaturkritiker und haben ein Bitcoin-Buch geschrieben für Leute, die Geld „vulgär“ finden. Hatten Sie selbst so eine Phase?

Ijoma Mangold: Ich selber nicht. Ich komme aus bildungsbeflissenen, aber keineswegs wohlhabenden Verhältnissen. Doch ich war immer in einem bildungsbürgerlichen Milieu und merkte, dass in den Elternhäusern meiner Freunde, wo man auf viel mehr Vermögenswerte schaute, der Satz „Über Geld spricht man nicht“ gepflegt wurde, was ich immer ein wenig heuchlerisch fand. Ich fand es immer spannend, über Geld zu sprechen, weil dabei klarer wird, welche Verteilungsmechanismen am Werk sind und wie sich die Geldordnung verbessern lässt.

Warum gilt Geld als vulgär?

Das hat eine lange Tradition in fast allen Kulturen und muss damit zusammenhängen, dass die Instinkte, die das Geld hervorruft, vulgo Gier, so stark sind, dass man das Gefühl hat, es mit einer dämonischen Macht zu tun zu haben. Aber Geld ist auch ein Kommunikationsmittel. Der Soziologe Georg Simmel weist darauf hin, dass es erst mit der Erfindung des Geldes möglich war, dass die Menschen Handel treiben konnten mit Menschen, die nicht zur eigenen Stammesgesellschaft gehörten. Das Geld nimmt eine öffnende Rolle ein. Dieses Moment hätte ich gern in unserem kollektiven Bewusstsein, wenn wir über Geld reden.