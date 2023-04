106-Jährige ziert "Vogue"-Cover

106 Jahre alt und am Cover der „Vogue Philippines“. Die Tattoo-Künstlerin soll die Schönheit der eigenen Kultur repräsentieren.

Die „Vogue Philippines“ hat ihren Coverstar der April-Ausgabe vorgestellt. Es ist die weltweit älteste Person, die jemals ein „Vogue“-Cover geziert hat: Apo Whang-Od, auch bekannt als Maria Oggay, ist Tattoo-Künstlerin und 106 Jahre alt. Zuvor hatte die Schauspielerin Judi Dench den Rekord gehalten, sie wurde mit 85 Jahren für das Cover der britischen „Vogue“ abgelichtet.

Whang-Od ist nicht nur das neue älteste Covermodel der Geschichte, sondern auch die älteste Mambabatok (auch traditionellen Kalinga-Tätowiererin) des Landes - die letzte ihrer Generation.

Schon als Teenagerin hatte sie das Tätowieren per Hand gelernt und seither perfektioniert, unter der Anleitung ihres Vaters. Gestochen werden die Kunstwerke nur mit einem Bambusstock, dem Dorn eines Pomelobaums, Wasser und Kohle. Was früher indigenen Butbut-Kriegern vorbehalten war, lockt mittlerweile internationale Besucherinnen und Besucher in das Bergdorf Buscalan. Die Symbole des Kalinga-Stammes stehen für Stärke, Tapferkeit und Schönheit.

Tradition und Inklusion

Angst, dass die Tradition ausstirbt, habe die 106-Jährige nicht, denn sie bildet selbst die nächsten Tattoo-Künstlerinnen aus. So berichtete Whang-Od es der „CNN“. Das Handwerk kann nur an Blutsverwandte weitergegeben werden, Whang-Od hat ihr beiden Großnichten ausgebildet. Aufhören zu tätowieren wird sie erst, wenn ihre Sehstärke nachlässt.

Die Wahl des Covermodels sei einstimmig ausgefallen, hieß es vonseiten der „Vogue Philippines“. Whang-Od präsentiere all das, was „in unserer Kultur als schön gilt“, sagte die Chefredakteurin Bea Valdes gegenüber der „CNN“. „Wir sind der Meinung, dass sich das Konzept der Schönheit weiterentwickeln und verschiedene und integrative Gesichter und Formen einschließen muss.“

(evdin)