Nicht nur die Nachfrage nach neuen Wohnkrediten ist zurückgegangen. Viele variabel verzinste Kredite werden nun auch vorzeitig zurückgezahlt, so Oberbank-Chef Franz Gasselsberger.

Wien. Die Baubranche werde jener Sektor in der österreichischen Volkswirtschaft sein, der – im Gegensatz zur gesamten Wirtschaft – heuer und nächstes Jahr schrumpfen werde. So lautet die Prognose der Forschungsinstitute Wifo und IHS. Grund dafür ist neben den gestiegenen Baukosten vor allem die stark verteuerte Finanzierung. So hat die im Sommer 2022 eingesetzte Zinswende den Sechs-Monats-Euribor, der als Basis für die meisten Hypothekarkredite dient, von minus 0,03 Prozent im Juni 2022 auf zuletzt 3,31 Prozent steigen lassen. Viele Menschen können sich den Kauf einer Wohnung oder eines Hauses daher nicht mehr leisten.

Ein Effekt, der auch schon seit Längerem in der Statistik zu beobachten ist. Laut Zahlen der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) gab es den Höchststand bei Wohnbaukrediten für Private im vergangenen August mit 135,7 Mrd. Euro (siehe Grafik). Seither ging dieser Bestand spürbar zurück und lag im Februar nur mehr bei 133,5 Mrd. Euro. Tendenz weiter sinkend.