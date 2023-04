US-Militär: Haben führenden IS-Vertreter in Syrien getötet

Die Führungsperson im sogenannten Islamischen Staat sei verantwortlich für die Planung von IS-Anschlägen in Europa gewesen.

Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge bei einem Einsatz in Syrien einen führenden Vertreter der radikalislamischen Miliz Islamischer Staat getötet. Es handle sich um Khalid 'Aydd Ahmad al-Jabouri, der verantwortlich für die Planung von IS-Anschlägen in Europa gewesen sei, teilte das Zentralkommando der US-Streitkräfte am Dienstag mit. Außerdem habe er die IS-Führungsstruktur entwickelt. Zivilisten seien bei dem Einsatz nicht zu Schaden gekommen, hieß es.

(APA/Reuters)