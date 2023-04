Masters in Augusta: Tradition und Einigkeit im Blumenmeer

Das 87. Masters wartet mit gewohntem Zeremoniell und freundlichem Empfang für die LIV-Profis auf. US-Superstar Tiger Woods begeistert auch ohne Favoritenstatus, Sepp Straka glänzte bereits mit einem Hole-in-one.

Im Augusta National Golf Club steigt ab Donnerstag (15.15 Uhr, live, Sky/Livestreams auf skysportaustria.at) wieder das erste Major-Turnier des Jahres. Was zwischen Azaleen und Magnolien für Gesprächstoff sorgt:

Bewährtes und Neues

Der Mythos des ersten Major-Turnieres im Augusta National Golf Club lebt vom strengen Regelwerk für Fans (keine Handys, kein Laufen) und dem traditionsgeladenen Ablauf: Vom Ball Skipping auf dem Wasser des 16. Loches auf der Proberunde zur Freude der Fans bis zum Champions Dinner der bisherigen Sieger (Titelverteidiger Scottie Scheffler servierte Southern Barbecue) darf nichts fehlen. Objekt der Begierde ist wieder das Grüne Jackett: maßgefertigt, Farbe Pantone 342, nicht käuflich erwerbbar – und nur der amtierende Gewinner darf es im ersten Jahr außerhalb des Klubs tragen.

Neu ist das Finale des berühmten „Amen Corner“ auf dem 13. Loch. Um ein Abkürzen vom Tee zu verhindern, wurde das Par-5 um 35 auf 545 Yards verlängert. „Der Abschlag ist einfacher, der zweite Schlag dafür umso schwieriger“, resümierte Rory McIlroy.

Alles wird auf den Millimeter genau hergerichtet IMAGO/USA TODAY Network

Die LIV-Profis

Als Einladungsturnier hatten sich die Organisatoren in Augusta schon im Dezember vorbehalten, auch die zur konkurrierenden LIV-Tour gewechselten Profis antreten zu lassen. Insgesamt 18 Abtrünnige schlagen ab, sie wurden im Gegensatz zu anderen Turnieren überraschend herzlich empfangen. „Viele freundliche Gesichter, Begrüßungen und Umarmungen. Darauf hatte ich gehofft, nicht nur für mich, sondern für den gesamten Golfsport“, sagte der Australier Cameron Smith.

Die Favoriten und Tiger

Die Buchmacher sehen Vorjahressieger Scheffler ganz vorn, obwohl die letzte Titelverteidigung durch Tiger Woods 21 Jahre zurückliegt. Der US-Weltranglistenerste entschied im März das hoch dotierte Players Championship für sich. Ebenfalls hoch im Kurs steht McIlroy, der mit dem Sieg in Augusta nicht nur seine neunjährige Major-Durststrecke beenden, sondern endlich auch den Karriere-Grand-Slam komplettieren könnte.

Begeisterungsstürme unabhängig vom Resultat sind bei Tiger Woods gewiss. Der US-Superstar tritt zum 25. Mal an jenem Ort an, an dem er seinen ersten (1997) sowie 15. und bislang letzten Major-Triumph (2019) gefeiert hat.

Strakas Highlight

Österreich wird zum zweiten Mal nach 2022 durch Sepp Straka vertreten. Der Austroamerikaner hat zu Augusta eine besondere Beziehung, nahm seine Karriere doch an der nahen University of Georgia ihren Lauf. „Mein Lieblingsplatz, ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier antreten kann, und werde versuchen vorn mitzuspielen“, so der 29-Jährige, der sich und den Fans auf der Proberunde ein ganz spezielles Highlight bescherte: Auf der 12. Bahn gelang Straka ein Hole-in-one. „Das ultimative Loch dafür. Ich habe den Ball perfekt getroffen, ein Wahnsinn.“