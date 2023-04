Die Rentner und die Wohnungsnot

Die Politik will immer stärker bestimmen, wer was „braucht“ und wer nicht. Ein sehr gefährlicher Trend.

Heute starten wir mit einer kleinen Denksportaufgabe: Was passiert, wenn die Bevölkerung – etwa durch einen Kontrollverlust in Sachen Migration – entgegen der demografischen Prognosen sehr stark wächst, der Wohnungsbau aber mit diesem Tempo nicht mithalten kann? Nicht so schwer, oder? Dann kommt es vor allem in Ballungsgebieten zu Wohnungsmangel, würde man meinen.

Und was passiert, wenn dort immer knapper werdendes Angebot auf immer mehr Nachfrage trifft? Auch keine Raketenwissenschaft: Die Preise steigen, weshalb neue Wohnungen auch immer kleiner gebaut werden. Was durchaus zum sozialen Problem werden kann, weil dann ausgerechnet junge Familien in zu engen Wohnverhältnissen leben müssen.