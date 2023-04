Tesla plant neue Batteriefabrik in Shanghai

Produktion von Megapacks soll 2024 anlaufen.

Palo Alto. Tesla plant laut der Agentur Xinhua eine Batteriefabrik in Shanghai. Mit dem Bau solle im dritten Quartal begonnen werden. Die Produktion der sogenannten Megapacks solle im zweiten Quartal 2024 anlaufen. Bei Megapacks handelt es sich um leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien, die in Batteriespeicherkraftwerken eingesetzt werden.



Anfangs sollen in Shanghai 10.000 Einheiten im Jahr gefertigt werden, das entspricht etwa 40 Gigawattstunden an Energiespeicher. Verkauft werden sollen die Megapacks weltweit.

Das Hauptgeschäft von Tesla sind E-Autos. Doch das Geschäft mit Solarenergie sowie Batterien soll Konzernchef Elon Musk zufolge auf eine ähnliche Größe ausgebaut werden. In Shanghai betreibt Tesla bereits seit 2019 ein Werk für Autos des Typs Model 3. (APA/Reuters)