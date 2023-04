Molotowcocktails auf Polizeitransporter in Nordirland

Zum 25. Jubiläum des Karfreitagabkommens, versammelten sich republikanische Splittergruppen. Mehrere Molotowcocktails wurden auf Einsatzfahrzeuge geworfen. Verletzt wurde niemand.

In Nordirland haben Teilnehmer eines nicht angemeldeten Marsches am Montag ein Polizeiauto angegriffen. In Londonderry, das vom katholisch-republikanischen Teil der Bevölkerung nur Derry genannt wird, seien Molotowcocktails auf den Polizeitransporter geworfen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Rund um das Fahrzeug waren Flammen zu sehen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Zu dem Marsch hatten sich Angehörige republikanischer Splittergruppen versammelt.

In den vergangenen Tagen hatte die nordirische Polizei bereits vor Angriffen auf Polizisten am Ostermontag gewarnt. Nordirland erinnerte am Montag an das Ende des jahrzehntelangen Bürgerkriegs vor 25 Jahren durch das Karfreitagsabkommen vom 10. April 1998. Damals bekämpften sich meist katholische Befürworter einer Vereinigung der beiden Teile Irlands sowie überwiegend protestantische Anhänger der Union mit Großbritannien. Etwa 3.700 Menschen kamen ums Leben. Mehr als 47.000 wurden verletzt.

Der 25. Jahrestag des Abkommens fiel auf den Ostermontag, der ohnehin als traditioneller Protesttag für das republikanische Lager gilt - in Anlehnung an den Osteraufstand irischer Republikaner 1916, mit dem diese Irlands Unabhängigkeit von Großbritannien erzwingen wollten. Am Dienstagabend wird US-Präsident Joe Biden in Belfast erwartet, um das Friedensabkommen und die seitdem gemachten Fortschritte zu würdigen.

(APA/DPA)