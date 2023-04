Wien ist voller Mini-Architekturen

Von Otto Wagner bis Gerald Kiska, vom Straßenschild bis zum Kanal-Deckel: Ein Blick auf städtische Details.

Alles ist Geschmackssache. Und natürlich auch wieder nicht. Aber auch der Journalist und lang­jährige Stadt- und Wien-Beobachter Wolfgang Freitag weiß, was er mag und was weniger. Zu Letzterem gehören Dinge, die „ihre eigentliche Funktion nur einhausen“. Wie jene

„Altstadthydranten“, die an manchen Stellen Wiens das Stadtbild noch mitzeichnen. „Der ästhetische Anspruch eines Objekts muss schon aus der Funktion selbst herauskommen“, meint Freitag. Und gerade entlang dieser Meinung schlägt auch die Geschichte der Gestaltung einen weiten Bogen quer durch Wien. Und vor allem: durch den öffentlichen Raum. Noch dazu von ganz berühmten wie Otto Wagner bis hin zu Design-Masterminds der Gegenwart, wie etwa Gerald Kiska aus Salzburg. Von einem hallt noch mancherorts in Wien einer seiner Kernsätze in den Stadtraum: „Etwas Unpraktisches kann nicht schön sein.“