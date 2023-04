Eine blonde KI als Nachrichtensprecherin für Kuwait

Die virtuelle Sprecherin Fedha wurde mithilfe künstlicher Intelligenz geschaffen. Sie liest die Nachrichten für "Kuwait News".

Sie ist jedenfalls eine unechte Blondine: Fedha, die weibliche Gestalt im weißen T-Shirt, die bereits in einem Video auf Twitter zu sehen ist, soll künftig die Online-Nachrichten eines kuwaitischen Medienunternehmens verlesen. Sie sei "die erste Moderatorin in Kuwait", die mit künstlicher Intelligenz arbeite, sagte sie. Wobei sie selbst ein Geschöpf künstlicher Intelligenz ist.

"Kuwait News", das zur englischsprachigen Zeitung "Kuwait Times" gehört, testet derzeit das Potenzial der Technologie. So will man "neue und innovative Inhalte" liefern, sagte Vize-Chefredakteur Abdullah Boftain der Nachrichtenagentur AFP. Ihm zufolge könnte Fedha in Zukunft mit kuwaitischem Akzent sprechen und eine Nachrichtensendung präsentieren. Fedha sei ein alter und beliebter kuwaitischer Vorname, der sich auf das Metall Silber beziehe, sagte Boftain. "Wir stellen uns Roboter immer silberfarben und aus Metall vor, also haben wir beides kombiniert."

Es ist nicht das erste Mal, dass KI im Medienbereich eingesetzt wird. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua stellte bereits 2018 die ersten beiden künstlichen Nachrichtensprecher vor. Sie sollten "unermüdlich" aus ganz China berichten, vor allem für die sozialen Medien. Die Stimme klang allerdings noch sehr künstlich. In den kommenden Jahren wird KI wohl auch hierzulande Medienkonsumenten und die Medienbranche vor große Herausforderungen stellen.

(red.)