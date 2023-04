WU verteidigt Titel in Moot Court aus Internationalem Steuerrecht

Eine Studentin und drei Studenten setzen sich im Finale in Leuven gegen Studierende der University of Virginia durch.

Wie die Universität Wien, die mit einem Team der Rechtswissenschaftlichen Fakultät erstmals den renommierten Willem C. Vis Moot Court gewinnen konnte, hat auch die WU Wien einen schönen Erfolg zu vermelden. Ein Team der WU konnte wie im Vorjahr den angesehenen International and European Tax Moot Court für sich entscheiden.

Die vier Studierenden Manuel Dachs, Dominik Dorner, Mohamed Hemdan und Victoria Schwab (betreut von Michael Gleiss) setzten sich erneut gegen weltweite Konkurrenz (im Finale gegen die University of Virginia) durch. Der von der Universität Leuven veranstaltete Moot Court gilt als der bedeutendste Wettbewerb für Studierende im Bereich des internationalen Steuerrechts.

Fiktiver Streit um Geschäftsführerbezüge und Lizenzgebühren

Im diesjährigen Fall ging es um das DBA-Quellenbesteuerungsrecht für grenzüberschreitende Geschäftsführerbezüge und Lizenzgebühren. Das WU-Team holte sich nicht nur den Gesamtsieg, sondern errang auch eine Reihe von Sonderpreisen: Best Pleading Team (gesamt), Best Pleading Team Applicant, Best Memorandum Defendant und Best Individual Applicant (Mohamed Hemdan).



