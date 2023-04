Briefing

Italien im Ausnahmezustand: Wegen der Rekordzahl an Flüchtlingen aus Nordafrika verhängte Rom den Notstand: Dafür gibt es auch innenpolitische Gründe, schreibt Susanna Bastaroli. Mehr dazu.

Nordkorea feuert Raketen ab, Japan warnt: Nach Angaben Südkoreas und Japans hat Nordkorea eine weitere ballistische Rakete abgefeuert. Bei dem Flugkörper habe es sich vermutlich um eine Mittel- oder Langstreckenrakete gehandelt, teilte der südkoreanische Generalstab am Donnerstag mit. Mehr dazu.

Wird Ex-Kanzler Kurz angeklagt? Im Vorhabensbericht der WKStA geht es um den Vorwurf der Falschaussage. Der Rest der Ermittlungen im vom Ibiza-Video ausgelösten Casag-Verfahren läuft weiter. Mehr dazu.

Russischer Ex-Söldner will Täter im Enthauptungsvideo kennen: Der in Schweden inhaftierte ehemalige russische Söldner Andrej Medwedew will einstige Kameraden identifiziert haben. Der Kreml zweifelt die Echtheit des Videos zur mutmaßlichen Enthauptung eines ukrainischen Kriegsgefangenen indes an. Das Kriegsgeschehen im Livebericht.

Neuer Kärntner Landtag tritt erstmals zusammen: Im Zuge der konstituierenden Sitzung werden heute die Mandatare angelobt, danach die Mitglieder der Kärntner Landesregierung gewählt. SPÖ und ÖVP haben sich auf eine Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit geeinigt.

Baerbock trifft ihren Lieblingsgegner: Die deutsche Außenministerin beginnt heute in Tianjin ihren Antrittsbesuch in China. In der Stadt südöstlich der Hauptstadt Peking will die Grünen-Politikerin unter anderem den Unterricht an einer Pasch-Partnerschule besuchen und ein deutsches Unternehmen besichtigen, das Windturbinen produziert. Die zentralen politischen Gespräche sind am Freitag in Peking geplant. Mehr dazu.

Welche Krisen stecken hinter den Weltwirtschaftszahlen? Die globalen Prognosen sind alles andere als rosig. Welche Rolle spielen die kürzlichen Unruhen am Finanzmarkt? Wie lenkt die Geopolitik die Kapitalflüsse? Und könnte die Weltbank das Klima retten? Antworten gibt es im Podcast.

Die Tochter als Modevorbild: Früher einmal, da war es umgekehrt: Da versuchte die junge Dame für festliche Gelegenheiten mit Mamas Kleidern einen Hauch von mondänem Erwachsensein zu erhaschen, schrieb die „Neue Freie Presse“ heute vor 90 Jahren.