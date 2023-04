Lokalkritik aus dem Sil: Ein Tempel für Brunchgläubige

Die Atmosphäre im Sil hinter dem Kunsthistorischen Museum gleicht irgendwie der eines Museumscafés. Hunde dürfen auch mit.

Hinter dem Kunsthistorischen Museum wurde nun der ganztägigen Frühstückskultur ein Tempel errichtet. Der Ort ist passend, gleicht die Atmosphäre im Sil doch irgendwie der eines Museumscafés: ruhig, zurückhaltend, schöne helle Wände, die Lichtflut durch hohe Fenster. Überhaupt drängt sich hier niemand unangenehm in den Vordergrund.

Die Küche ist zwar offen, bietet sich aber ähnlich einem Aquarium als optionaler Blickfang an: Man kann hinschauen, muss aber nicht. Die Dekoration beschränkt sich steppenartig auf büschelweise Trockenblumen und kunstvoll ausgebeulte Vasen. Ja, selbst die Kellner in weißen T-Shirts und braunen Hosen fügen sich quasi als Mobiliar in den Raum. Das lässt Luft zum Atmen. Schön, wenn einem nicht in jeder Ecke hyperpersonalisierte Inneneinrichtung aufgedrängt wird.