Leerstandsrate in Wien sinkt auf Rekordtief

Das geringe Neuangebot an Büroflächen wirkt sich aus – trotz schwacher Konjunktur sind die Mieten gestiegen.

In Wien kamen im Vorjahr rund 126.000 m2 neue Büroflächen auf den Markt, heuer werden es laut dem aktuellen Büromarktbericht von Dienstleister EHL Immobilien „nur noch“ 45.800 m2 sein. Das geringe Neuangebot wirke sich auch auf die Büromieten aus. Die Spitzenmieten steigen trotz schwacher Konjunktur auf rund 27 Euro/m2/Monat. Im zweiten Halbjahr 2022 lag sie noch bei 26 Euro.

Die Leerstandsrate bei Büroflächen in Wien befinde sich „auf einen historischen Tiefstand“ von 3,8 Prozent. Einige große Fertigstellungen – an bisher weniger beachteten Standorten – erfolgen dann im Jahr 2024: Dazu zählen etwa das Althan-Quartier, die Nordbahnstraße 50, das Carré Muthgasse sowie die beiden in Floridsdorf angesiedelten Projekte Grand Central sowie das Plusenergie-Quartier und das Robin in der Seestadt Aspern. (APA)