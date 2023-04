Oberösterreich investiert neun Millionen Euro in grünen Wasserstoff

Das Geld soll in ein neues Forschungszentrum, ein Wasserstoff-Netzwerk und in Förderausschreibung fließen.

Das Land Oberösterreich investiert neun Millionen Euro in eine "Wasserstoff-Offensive 2030" mit drei Schwerpunkten. So soll in Wels bei der Fachhochschule ein Forschungszentrum entstehen, weiters ein Wasserstoff-Netzwerk für Unternehmen und Forschungseinrichtungen geknüpft und zudem eine Förderausschreibung gestartet werden. Darüber berichteten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (beide ÖVP) am Montag in Linz.

Den "nötigen Umbau des Standortes Oberösterreich Richtung Erreichen der Klimaziele und gleichzeitig dem Beibehalten der Stärke in der Industrieproduktion" nannte der Landeshauptmann eine "besondere Herausforderung". Rund 40 Prozent des Endenergieverbrauchs entfalle in Oberösterreich auf den produzierenden Sektor. Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen sei "daher ein wichtiges Potenzial, um dort fossile Energieträger zu ersetzen". Schritt für Schritt wolle man Maßnahmen setzen, um Oberösterreich "wasserstoffreich" zu machen.

In dem geplanten Wasserstoff-Forschungszentrum sollen Unternehmen und Forschungseinrichtungen beim Einsatz grünen Wasserstoffs und bei der Entwicklung von Komponenten für Wasserstofftechnologie unterstützt werden, so das Vorhaben. In der ersten Umsetzungsphase bis 2025 werde das Land sechs Millionen Euro investieren, konkretisierte Achleitner.

Rund 30 Unternehmen sollen "Kräfte bündeln"

Zudem sollen in einem Netzwerk "Kräfte gebündelt" werden, aktuell beschäftigen sich laut Landesrat in Oberösterreich rund 30 Unternehmen mit dem Thema Wasserstoff. Noch in diesem Sommer soll es ein erstes Vernetzungstreffen geben. Außerdem werde das Land ab 2. Mai 2023 drei Millionen Euro an Förderungen zur Verfügung stellen, hieß es. Die Ausschreibung soll am Montagnachmittag in der Landesregierung beschlossen werden.

