In den ersten drei Monaten des Jahres konnte vor allem die alte Exportindustrie Chinas positiv überraschen.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt kommt nach dem späten Ende der Null-Covid-Politik schneller in die Gänge als gedacht. Das hilft auch der Wirtschaft im Rest der Welt. Aber wie lange geht das gut?

Wien. Vor einem Jahr waren die Geschäfte in Shanghai allesamt dicht. Während der Rest der Welt die Corona-Regeln lockerte, taumelte China aufgrund der strikten Null-Covid-Politik von einem Lockdown in den nächsten. Die Wirtschaft der Volksrepublik wuchs 2022 so langsam wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Erst auf massiven Druck der Bevölkerung zog das Regime kurz vor Jahreswechsel die Reißleine und beendete die meisten Covid-Maßnahmen.

Welche Kraft noch in ihr steckt, hat die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde seither eindrucksvoll bewiesen. Konsum, Exporte, Wirtschaftswachstum: Seit dem Ende der Lockdowns schießen die Wirtschaftsdaten allesamt in die Höhe und nähren auch die Hoffnung auf eine stärkere Entwicklung der globalen Konjunktur, während die Industrienationen von hohen Zinsen und Inflation gelähmt werden. Aber Ökonomen warnen: Nicht alle guten Trends in China werden die nächsten Monate überstehen.