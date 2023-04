China baut Spionagedrohnen mit dreifacher Schallgeschwindigkeit

Die Drohnen könnten in großer Höhe eingesetzt werden, berichtet die „Washington Post“.

China könnte laut einem Medienbericht bald Spionagedrohnen in großer Höhe einsetzen. Laut einem Bericht der "Washington Post" vom späten Dienstagabend (Ortszeit) könnten diese Drohnen die dreifache Schallgeschwindigkeit erreichen. Die Zeitung beruft sich in dem Artikel auf ein geheimes Dokument der amerikanischen Behörde National Geospatial-Intelligence Agency, die dem amerikanischen Verteidigungsministerium untersteht. Demnach enthält das Dokument Satellitenbilder vom 9. August, die zwei Aufklärungsdrohnen mit Raketenantrieb vom Typ WZ-8 auf einer Luftwaffenbasis in Ostchina zeigen.

Nach Angaben der "Washington Post" nimmt das amerikanische Militär an, dass es sich bei den Bildern "mit ziemlicher Sicherheit" um Aufnahmen der ersten unbemannten Flugzeugeinheit des chinesischen Militärs handelt.

China erhöht Druck auf Taiwan

Die Installation unterstehe dem Zweig des chinesischen Militärs, der für die Durchsetzung der chinesischen Souveränitätsansprüche über Taiwan verantwortlich sei, berichtet die Zeitung. Das dem Bericht zugrunde liegende Dokument sei ein Teil der durchstochenen mutmaßlichen US-Geheimdokumente, die im März in den sozialen Medien aufgetaucht waren.

Reuters konnte die Echtheit des Dokuments nicht prüfen. Weder das US-Verteidigungsministerium noch die chinesische Regierung haben bisher auf Anfragen von Reuters zu einer Stellungnahme reagiert.

China hat in den vergangenen drei Jahren seinen militärischen Druck auf das demokratisch regierte und industriell weit entwickelte Taiwan verstärkt. Die Volksrepublik hat nie auf eine Anwendung von Gewalt verzichtet, um Taiwan unter ihre Kontrolle zu bringen. Der Status Taiwans, das nur von wenigen Ländern als unabhängig anerkannt wird, ist einer der Hauptkonfliktpunkte zwischen den USA und China.

(APA/Reuters)