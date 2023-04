Das größte und stärkste Raketensystem der bisherigen Raumfahrtgeschichte hob in Texas zum ersten Mal ab, brach aber wenige Minuten später auseinander. Das SpaceX-Projekt ist so angelegt, dass Raumschiff und Rakete wiederverwendet werden können. Hinter allem steht der Unternehmer Elon Musk.

Das größte Raketensystem der Raumfahrtgeschichte hob heute Nachmittag (Donnerstag, kurz nach 15.30 Uhr MESZ) im zweiten Anlauf zum ersten Mal von der Erde ab. Wenige Minuten später zerbrach es in der Luft und explodierte. Weiteres war vorerst unklar.

Eigentlich hätte das "Starship" des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk bereits am Montag nahe Brownsville im US-Bundesstaat Texas zu einem ersten kurzen Testflug abheben sollen. Das wurde aber kurz vor dem Start wegen eines Problems mit einem Treibstoffventil verschoben.

„Starship" - bestehend aus dem rund 70 Meter langen Booster (Startstufe) „Super Heavy" und der rund 50 Meter langen, ebenfalls „Starship" genannten oberen Stufe, dem eigentlichen Raumschiff - bemannte Missionen zu Mond und Mars ermöglichen, aber auch für Einsätze unterschiedlichster Art in Erdnähe taugen. Das System ist so konstruiert, dass Raumschiff und Rakete zur Erde zurückschweben, landen und sehr rasch wiederverwendet werden können. Beim jetzigen Testflug, der nur rund eineinhalb Stunden dauern sollte, wären sie aber plangemäß ins Meer gefallen und wohl versunken - das Raumschiff wäre dabei fast um die ganze Erde geflogen und nahe Hawaii heruntergekommen.

Der Livestream von SpaceX startete um 14.45 Uhr. Beim Startort in Boca Chica, einem Ort an der Küste von Texas haarscharf an der Grenze zu Mexiko, lagerten Tausende Menschen, um zuzusehen. Eine halbe Minute vor der geplanten Startzeit wurde der Countdown gestoppt: Man müsse noch „Dinge“ im Zusammenhang mit dem Treibstoffsystem prüfen. Wenige Minuten später ging der Countdown weiter.

Bild kurz nach der Explosion. APA/AFP/SPACEX/HANDOUT

Und was jetzt? Weitermachen!

Etwa vier Minuten später war alles vorbei: Bei fast 30 Kilometern Höhe und kurz vor der Trennung der beiden Segmente bekam das System offensichtlich Schieflage, begann Bögen zu fliegen, kam ins Trudeln und explodierte in einer mächtigen weißen Wolke. Die Reste fielen ins Meer.

Die Hunderten Space-X-Mitarbeiter am Boden waren kurz still, doch begannen angesichts der Explosion tatsächlich zu jubeln. In der Firmenkultur sieht man Scheitern nicht als Niederlage, sondern als Zwischenstufe zum Erfolg, nach dem Motto: „If you fail, you do it again. And try to fail better.“

Die Moderatoren des Livestreams sowie der Startmanager sahen die Sache ebenfalls locker: „Wir räumen den Startplatz auf und tun es wieder“, hieß es. Dann endete der Livestream.

Über die mögliche Ursache wollte man vorerst nichts sagen. Beobachtern fiel auf, dass einige der insgesamt 33 Düsen der Startstufe nicht zu funktionieren schienen, aus ihnen schoss nichts heraus. Die Beobachtung wurde wenig später durch eine Grafik der Bodenkontrolle bestätigt.

Es war auch nicht der erste Fehlschlag der bisherigen Teststarts, denn von bisher neun gingen immerhin vier schief. Allerdings waren es bisher nur Testflüge einzelner Komponenten sowie von kleineren Prototypen, die dabei zwischen 20 Meter und zehn Kilometer Höhe erreichten. Diesmal waren Schiff und Startstufe erstmals gekoppelt. Wann der nächste Versuch stattfinden wird, war vorerst noch unbekannt.

Elon Musk (51), der gebürtige Südafrikaner und Gründer unter anderem des E-Auto-Herstellers Tesla, geht mit dem Starship (und den schon in Verwendung befindlichen Raketenmodellen der Falcon-Serie) Wege, die für die künftige Raumfahrt eigentlich logisch wirken, aber angesichts der aktuell verbreiteten Technik noch nach Science Fiction aussehen.

„Big Fucking Rocket"

Die ersten Überlegungen zu einer enorm großen Rakete samt Raumschiff wurden bei SpaceX Mitte der 2000er gemacht und 2010 bei einer großen Raumfahrt-Tagung in den USA präsentiert. 2016 tauchte der Name „Interplanetary Transport System auf", salopp auch „Big Fucking Rocket“ genannt, verbunden mit dem Mars als Ziel, was laut Musk schon 2024 möglich sein sollte. Erfahrungsgemäß geht's in der Raumfahrt aber selten so schnell, wie es angekündigt wird. 2018 kamen dann die Namen Starship und Super Heavy auf.

Unglaubliche Wiederverwendbarkeit

Eine große Besonderheit ist, wie erwähnt, die Wiederverwendbarkeit beider Großelemente. Das eigentliche Schiff soll demnach bis zu zwölf Mal fliegen können, die Startstufe bis zu Tausend Mal. Das Schiff kann in einer Version auch als Tanker dienen, um in einem Erdorbit zu kreisen und ein mit Fracht und/oder Passagieren befülltes Starship oder andere Raumschiffe zu betanken - damit würden interplanetare Flüge und Mondflüge massiv begünstigt.

Das Starship-Raumschiff hat die Form einer Gewehrpatrone und ist - auch das eine Neuheit - als Mehrzweckfahrzeug geplant. Es soll also nicht nur in erdnahe Orbits, zum Mond und darüber hinaus fliegen, sondern wie erwähnt auch als Raumtanker dienen, als Versorger von Raumstationen, es soll einzelne oder ganze Schwärme von Satelliten aussetzen und auf anderen Himmelskörpern landen und starten können. In einer Variante ist es als hyperschneller Transporter auf der Erde gedacht - es würde in etwa einer Stunde jeden Punkt auf dem Planeten erreichen. Nicht zuletzt deshalb ist das US-Militär daran interessiert, und die Nasa hat rund drei Milliarden US-Dollar mitinvestiert, weil sie die Rakete als Teil ihres Mondprogramms sieht.

So stark wie rund 300 Airbus A320

Im Vordergrund der Berichterstattung stehen oft Größe und Stärke des Gesamtsystems. Tatsächlich ist das Gesamt-Starship mit rund 120 Metern Höhe etwa zehn Meter höher als die legendären Saturn-V-Raketen, mit denen zwischen 1969 und 1972 Astronauten zum Mond flogen. Die höchste aktuell verwendete Rakete ist die SLS (Space Launch System), Version Block 1, der Nasa bzw. eines Konsortiums um Boeing, Northrop Grumman, Aerojet Rocketdyne und United Launch Alliance. Sie misst rund 98 Meter.

Bemannte Raketen im Größenvergleich. Es sind nur US-Modelle; die frühere sowjetische Mondrakete N1 war fast so groß wie die Saturn V, chinesische Modelle der Langer-Marsch-Serie reichen teils an die SLS heran. Graphic News

(APA)