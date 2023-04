Monika Helfer: "Diskret ist Schreiben nie"

Wenn Autorin Monika Helfer übers Schreiben schreibt, dann ist gewiss, dass die Worte eine eigene Melodie bekommen. Aus vollem Herzen skizziert Sie in Ihrem Essay aus dem Spectrum Ihr Leben, Ihre Lieben und was Sie am Texten bewegt.

Schnitt und Ton: Audiofunnel/Dominik Lanterdinger

Sprecher: Michael Köttritsch, Julia Pollak

Die Autorin: Monika Helfer Geboren 1947 in Au/Bregenzerwald, lebt als Schriftstellerin in Vorarlberg. Zweimal war sie für den Deutschen Buchpreis nominiert. Zuletzt erschien von ihr der Roman „Löwenherz“ bei Hanser.

Literaturhinweis Literaturhinweis Löwenherz

Monika Helfer, Hanser

