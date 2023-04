Drucken

Hauptbild • Die Montevideo Maru in besseren Zeiten. • Australia War Memorial/gemeinfrei

1942 versenkte ein US-U-Boot einen japanischen Frachter. Darauf waren allerdings mehr als 1000 gefangene Australier. Es war die größte Katastrophe in Australiens Seefahrtsgeschichte. Nun wurde das Wrack vor den Philippinen gefunden. Und es gibt einen speziellen Bezug zur legendären Rockband Midnight Oil.

My grandfather went down with the Montevideo

The rising sun sent him floating to his rest

And his wife fled south to Sydney, seeking out safe harbor

A North Shore matron she became, with some paying guests

(Midnight Oil: „In the Valley"; aus dem Album „Earth and Sun and Moon" von 1993