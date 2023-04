John Irving: „Ich verbünde mich mit Außenseitern“

Der Schriftsteller John Irving war nie religiös. Am ehesten glaubt er an Geister.

Der neuste Roman von John Irving ist eine Ehrerbietung an seine Tochter Eva. Sie outete sich 2016 als Transfrau. Früh hat der Schriftsteller aus New Hampshire erfahren, wie die Gesellschaft mit sexuellen Minderheiten umgeht. Der 81-Jährige spricht gut Deutsch. Seine Bücher schreibt er mit der Hand: „Das erspart mir Zeit“, sagt er.

In Lech und St. Anton am Arlberg haben Sie eine der wichtigsten Figuren Ihres neuen Romans „Der letzte Sessellift“ aufwachsen lassen. Waren Sie selbst schon einmal in Vorarlberg?

John Irving: Natürlich, ich war mit meinen Kindern viele Male dort. Ich habe auch einen ganzen Winter lang in Kaprun verbracht. Aber wenn wir im Frühling Ski fahren wollten, waren mir St. Anton und Lech immer am liebsten.

Ski fahren lässt es sich dort sehr gut.

Das finde ich auch. Es ist großartig. Allerdings gibt es Skiorte, die interessanter sind, wo man mehr unternehmen kann, als nur Ski zu fahren. Nach Zermatt, St. Christoph, Davos oder Innsbruck bin ich später lieber gefahren, weil sich meine Frau für diesen Wintersport nicht interessiert. Aber ich habe immer versucht, deutschsprachige Skigebiete zu besuchen, damit ich wenigstens ein bisschen Deutsch sprechen kann. Es ist die einzige Fremdsprache, die ich halbwegs beherrsche.



Sie haben in den 1960ern einige Zeit in Wien verbracht. Da haben Sie Deutsch gelernt?