Beim Aussteigen aus der U-Bahn blieb eine 40-jährige Frau in Paris mit der Jacke in der Tür des Zuges hängen und wurde mitgerissen. Ehemann und Sohn wurden Zeugen des tragischen Unfalls.

Ein tragischer Unfall hat sich französischen Medien zufolge am Samstagnachmittag in Paris ereignet. Eine Frau ist mit ihrem Mantel beim Aussteigen aus einer U-Bahn mit ihrem Mantel in der Zugtür hängen geblieben. Der Zug fuhr los, die Frau wurde mitgerissen. Sie verstarb noch am Unfallort, bestätigte die Staatsanwaltschaft am Sonntagabend. Der genaue Unfallhergang werde noch ermittelt.

Die Zeitung „Le Parisien“ berichtet, Ehemann und Sohn der Frau seien Zeugen des tragischen Unglücks am Bahnsteig gewesen. Der Betrieb der Linie 6 sei nach dem Unfall in der Stadtion Bel-Air im 12. Pariser Arrondissement mehrere Stunden unterbrochen gewesen. Der U-Bahnfahrer stand unter Schock.

Die Anwältin der Familie erklärt, die Familie wünsche sich, dass der Ablauf der Ereignisse geklärt werde. Eventuelle Versäumnisse müssten aufgedeckt, bzw. Verantwortlichkeiten festgestellt werden.

