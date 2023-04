Der Geldmarkt in unsicheren Zeiten

Auch auf dem Geldmarkt gibt es Angebot und Nachfrage. Eine Gruppe der Uni Klagenfurt erforscht, was eine stabile Geldnachfrage in Volkswirtschaften ausmacht.

Von Voltaire stammt der Ausspruch: „Zweifel ist keine angenehme Voraussetzung, aber Gewissheit ist eine absurde.“ In der Wirtschaftswelt ist angesichts der großen Unsicherheiten und multiplen Krisen der Zweifel derzeit Voraussetzung für viele Nachrichten, die wir über steigende Preise, zögerliche Maßnahmen und eine ungewisse Zukunft lesen. Es ist der Zweifel, der Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, auf der Konferenz The ECB and It's Watchers im März Voltaire zitieren lässt. Oder, um es mit ihren eigenen Worten zu sagen: „Wir stehen vor neuen und sich überlagernden Schocks. Deshalb bleibt uns heute nichts anderes übrig, als uns der Unsicherheit zu stellen.“