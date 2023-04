Drucken



Der 1. Mai wird zumeist mit seiner politischen Bedeutung in Verbindung gebracht. Doch seit Jahrhunderten werden Maibäume aufgestellt, sie symbolisieren Fruchtbarkeit und Lebensfreude. Welche Bedeutung hat der Tag für Sie? Diskutieren Sie mit!

Am 1. Mai lässt das Rote Wien traditionell seine Anhänger aufmarschieren. Aus SPÖ-Sicht dürfte die Freude über diesen Tag, den Tag der Arbeit, angesichts der parteiinternen Querelen einigermaßen getrübt sein. Zu sehr beschäftigt die Frage, wer denn nun künftig die Partei führen wird: (Noch-)SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler.

Aber lassen wir die Politik einmal beiseite. Denn der 1. Mai hat viel mehr Traditionen zu bieten als einen Aufmarsch am Wiener Rathausplatz.

In den Bundesländern rund um Wien und weiter westlich wird der Feiertag gerne noch traditionell begangen. Auch von jungen Leuten, samt Maibaum, Tracht, Bier und Blaskapellen. Bei Schönwetter finden sich auf Dorfplätzen und großen Wiesen Menschen in Dirndln und Lederhosen ein, konsumieren Alkoholhaltiges auf langen Bierbänken, versuchen sich (meist angeduselt) im Maibaumkraxeln, um ein Paar Würstel zu gewinnen. Für Musik sorgen in der Regel Bläser, etwas später dann unter Umständen Jugendliche mit Bluetooth-Boxen.

Die meisten Anwesenden wissen heute vermutlich wenig um den Ursprung des Brauches Bescheid, der seine Wurzeln im 13. Jahrhundert hat. Der Maibaum symbolisiert Fruchtbarkeit und Lebensfreude und außerdem den langersehnten Sommerbeginn. Meist ist er eine Birke, die mit grünen Kränzen und bunten Bändern geschmückt wird. In der Nacht auf den 1. Mai, der Walpurgisnacht, wird der Baum gerne mal von angrenzenden Gemeinden gestohlen. Erlaubt ist das allerdings nur vor dem Fest, danach ist es per Gesetz strafbar.

Wie und wo verbringen Sie diesen Feiertag üblicherweise? Hat er für Sie eine politische Bedeutung oder sind Ihnen gewisse Traditionen wichtiger? Was haben Sie heuer vor? Arbeiten Sie womöglich? Diskutieren Sie mit!

