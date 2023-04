Klaus Mitterdorfer wird neuer ÖFB-Präsident

Überraschend schnell einigte man sich beim Österreichischen Fußballbund offenbar auf Klaus Mitterdorfer. Der Kärntner soll die Nachfolge von Gerhard Milletich antreten.

Die Suche nach dem neuen Präsidenten des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) dürfte nun schneller als von einigen Beobachtern vermutet Erfolg gezeigt haben. Der Kärntner Landesboss Klaus Mitterdorfer soll die Nachfolge von Gerhard Milletich antreten.

Am Freitag konstituierte sich im Anschluss an eine Präsidiumssitzung in Wien der Wahlausschuss, der den neuen Chef des größten heimischen Sport-Fachverbandes bestimmt. Seit Milletichs Rücktritt führt Niederösterreichs Landespräsident Johann Gartner interimistisch die Geschäfte. Nun soll Mitterdorfer übernehmen.

Im Wahlausschuss sind zehn Stimmen zu vergeben - je eine pro Bundesland sowie eine von der Bundesliga. Offiziell inthronisiert wird der neue Präsident im Rahmen einer Bundeshauptversammlung, die aufgrund diverser einzuhaltender Fristen wohl erst im September über die Bühne gehen wird.

Ein Kärntner, und Direktor der Ärztekammer

Mitterdorfer ist seit 2016 Präsident des Kärntner Fußballverbandes und beruflich als stellvertretender Direktor der Kärntner Ärztekammer tätig. Der 57-jährige Jurist ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und eine Enkeltochter.

„Für mich ist es wichtig, dass es so eine breite Zustimmung gibt. Wir haben viele Herausforderungen im Spitzenbereich und im Breitenfußball vor uns, und diese gilt es gemeinsam anzugehen und im Sinne des Fußballs zu bewältigen. Ich werde mich dieser Herausforderung mit voller Kraft widmen und lade alle Beteiligten ein, diesen Weg mit mir zu gehen“, so Klaus Mitterdorfer in einer ersten Stellungnahme.

Wolfgang Bartosch, Vorsitzender des Wahlausschusses: „Diese schnelle Entscheidung mit einer breiten Unterstützung ist ein Zeichen der Geschlossenheit. Das Präsidium hat gezeigt, dass es vollkommen geeint in die Zukunft gehen wird."

Ein Termin für die außerordentliche Bundeshauptversammlung wird zeitnah festgelegt.

Steckbrief Klaus Mitterdorfer Geboren: 22. September 1965 in Friesach Wohnort: Althofen/Kärnten Zivilberuf: Stellvertretender Direktor der Ärztekammer für Kärnten, Jurist Stationen als Fußball-Funktionär: Vorstandsmitglied des SK Treibach (bis 2016)

seit März 2016 Präsident des Kärntner Fußballverbandes (KFV) Weitere Erfahrung im Fußball: als Spieler im Leistungszentrum Klagenfurt, Kärntner Auswahl, aktiv bei SK Treibach und Friesacher AC (u.a. Einsätze im ÖFB-Cup)

Nachwuchstrainer beim SK Treibach (7 Jahre), Trainer der Kampfmannschaften des Friesacher AC und SK Treibach (ca. 15 Jahre)

Inhaber der UEFA-A-Lizenz als Trainer (1986 im Alter von 20 Jahren erworben)

(Red./Ag.)