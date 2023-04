Präsidentenberater Mychajlo Podoljak spricht über die Ziele der ukrainischen Gegenoffensive und erklärt, wie der Krieg „richtig“ enden soll. Das Fernbleiben österreichischer Abgeordneter von Selenskijs Rede ist für ihn ein Affront.

Wer zu Mychajlo Podoljak will, Berater des ukrainischen Präsidenten, Wolodymyr Selenskij, der muss einige Hürden überwinden. Podoljak arbeitet im Präsidialamt in der Kiewer Bankowa-Straße 11. Das Viertel um das wuchtige klassizistische Gebäude ist eine bestens gesicherte Sperrzone. Nach dem Passieren eines mit Panzersperren geschützten Checkpoints geht es zu Fuß auf verschlungenen Wegen durch Hinterhöfe und Parkplätze bis zu einem Seiteneingang. Darf sich Selenskij auf dem Gelände frei bewegen? „Das erlaubt seine Wache nicht“, erklärt ein Mitarbeiter. Im Inneren des Amtssitzes: grüne Teppiche, wallende Vorhänge, vor den Fenstern gestapelte Sandsäcke. Podoljak, Selenskijs mediales Sprachrohr und eifriger Twitter-User, empfängt in schwarzer Funktionskleidung. An den Wänden seines Büros hängen ikonische Bilder des Krieges. Auf den Tischen stapeln sich Papierberge. Auf dem Fußboden stehen mehrere Paar On-Turnschuhe.

Alle warten auf die ukrainische Gegenoffensive. Wann wird sie beginnen?

Mychajlo Podoljak: Dass alle darauf warten, imponiert uns natürlich. Es ist tatsächlich ein wichtiges Ereignis. Es geht um das Ergreifen der Initiative und die Frage, wie sich der große Krieg weiterentwickeln wird. Die Offensive soll die russische Armee weiter demoralisieren und verdeutlichen, dass der Krieg nicht an einer Demarkationslinie enden wird, wie das 2014 der Fall war. Es gibt mehrere Faktoren, die den Zeitpunkt der Gegenoffensive bestimmen.