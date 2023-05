Pressefreiheit: Wie Putins Regime Journalisten mundtot macht

(c) AFP via Getty Images (DIMITAR DILKOFF)

Berichterstattung unter Beobachtung: Für Journalisten – egal, ob russische oder internationale – wird die Arbeit im Land immer schwieriger und gefährlicher. (c) AFP via Getty Images (DIMITAR DILKOFF)

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine existiert in Russland praktisch keine Medienfreiheit. Unabhängige russische Journalisten haben ihr Land verlassen, den wenigen verbliebenen ausländischen Korrespondenten bleibt wenig Raum für Recherche.

Russland-Berichterstattung ist oft eine Gerichtsprozess-Berichterstattung. Die Journalisten sitzen in engen Gerichtsräumen auf Holzbänken, ein Mensch in Richterrobe liest so schnell und undeutlich Satz für Satz ab, als ob jemand hinter ihm her wäre. Im sogenannten Aquarium, einem Käfig aus Glas, läuft der Angeklagte seine kleinen Runden, als wäre er ein verletztes Tier im Zoo.



Evan Gershkovich hat einige solcher Prozesse erlebt. Der US-Amerikaner war vor fünf Jahren als Reporter nach Moskau gekommen. Voller Energie, voller Pläne. Seine Eltern hatten einst die Sowjetunion verlassen, ihre beiden Kinder an der amerikanischen Ostküste dennoch mit russischen Büchern erzogen. Evans Russisch war zu seinen Anfangszeiten recht literarisch geprägt, die Umgangssprache brachte einige Irritationen mit sich. Der 31-Jährige wollte lernen, er wollte Russland verstehen. Oft war er auf Achse, hat über Proteste auf Mülldeponien geschrieben, über aussterbende Sprachen im riesigen Land und ja, auch über etliche Gerichtsprozesse von Andersdenkenden.



Im April schlich Evan Gershkovich selbst durch ein Moskauer Gerichtsaquarium wie ein verletztes Tier. Der russische Staat wirft dem Korrespondenten des „Wall Street Journal“ „Spionage“ vor, eine Beschuldigung, die zu 20 Jahren Freiheitsentzug führen könnte. 20 Jahre Haft, weil der Journalist recherchiert hat, in einem Land, das Krieg führt und diesen offiziell nicht so benennen will. Der Fall Gershkovich trifft jeden Korrespondenten, der in Moskau lebt und arbeitet, ins Mark. Die Frage „Gehen oder bleiben?“ – ohnehin seit 24. Februar 2022 rund um die Uhr präsent – stellt sich wieder stärker. Auch mir, die ich seit mehr als fünf Jahren aus und über Russland schreibe; es ist mein zweiter Aufenthalt als Korrespondentin in Moskau.