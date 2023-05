Mann in Simmering erschossen: Täter auf der Flucht

Der Mann soll entweder in einer Lokalität bei oder direkt auf der Simmeringer Hauptstraße angeschossen worden sein.

Der Mann soll entweder in einer Lokalität bei oder direkt auf der Simmeringer Hauptstraße angeschossen worden sein. Die Presse/Clemens Fabry

Großeinsatz auf der Simmeringer Hauptstraße - ein Mann ist mit einer Schusswaffe tödlich getroffen worden und stirbt im Spital. Der Täter sei der Polizei bekannt, die Fahndung läuft noch.

Ein Mann ist am Sonntag nach einem Schuss in den Brustbereich in einem Wiener Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Wie Polizeisprecherin Barbara Gass sagte, war die Fahndung nach dem Verdächtigen gegen 16.00 Uhr noch im Gange. Die Identität dieser Person sei bekannt. Zu der Schussabgabe kam es auf der Simmeringer Hauptstraße.

Ob die Tat in einer Lokalität oder auf der Straße verübt wurde, konnte aufgrund divergierender Zeugenaussagen noch nicht geklärt werden.

(apa)