Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Regierung sucht Antwort auf hohe Inflation: Die Regierung lädt zum Lebensmittelgipfel und will den Preistreibern auf den Grund gehen. Gemeinsam mit Vertretern von Handel und Industrie wird heute darüber beraten, was man gegen die starke Teuerung bei Lebensmitteln unternehmen könnte. Der Eingriff in Preise ist nicht mehr tabu. Mehr dazu.

Der Dritte könnte Erster werden: Die Mitgliederbefragung der Sozialdemokraten endet diese Woche - am Mittwoch. Andreas Babler hat sie ordentlich aufgemischt. Und neues Feuer entfacht – zumindest in Teilen der Partei. Mehr dazu.

„Fest der Freude“ auf dem Heldenplatz: In Österreich wird heute beim „Fest der Freude" auf dem Wiener Heldenplatz der Opfer des Nationalsozialismus und der Befreiung aus der Nazi-Herrschaft gedacht. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa durch die Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Zum Gedenken an die Opfer veranstaltet das Mauthausen Komitee Österreich bereits zum elften Mal ein „Fest der Freude“.

Russische Angriffswelle im Vorfeld des 9. Mai: Russland hat am frühen Montag groß angelegte Luftangriffe auf Kiew und die gesamte Ukraine verübt. Stundenlang ertönte Luftalarm in einem Großteil des Landes. Offenbar will man unmittelbar vor dem 9. Mai noch Erfolge erzielen. An dem Tag feiert Russland traditionell den „Tag des Sieges“ über Nazi-Deutschland. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

Tödliche Autofahrt und Amoklauf in Texas: Nach dem Wochenende wird aus dem US-Staat Texas von zwei tragischen Vorfällen berichtet. Bei einem Amoklauf in einem belebten Einkaufszentrum hat ein Schütze acht Menschen getötet. Und vor einer Einwandererunterkunft im US-Bundesstaat Texas ist ein Autofahrer in eine Menge gefahren und hat sieben Menschen tödlich verletzt. Noch ist unklar, ob es sich um einen Unfall oder um Absicht handelte.

ÖH-Wahlkampf auf Abwegen: Morgen beginnt die Wahl der Studentenvertretung. Die Fraktionen driften heuer besonders weit ab. Da kämpft eine kommunistische Liste für „das Ende des Kapitalismus“ und die „befreite Gesellschaft“. Eine andere kommunistische Fraktion will die OMV enteignen. Daniel Bischof in der Morgenglosse.

Investieren für den guten Zweck: Wie Impact Investing einen Unterschied machen kann. Worauf man beim Einstieg achten soll und ob man mit Social Impact Investing auch Rendite erzielen kann, bespricht Wirtschaftsredakteurin Susanne Bickel mit Martin Berg von Oikocredit - im Podcast.

Corona-Pandemie und Österreichs Immobilienmarkt: Wie haben sich Lockdowns, Ausgangsbeschränkungen und Veränderungen in den Arbeitsbedingungen eigentlich auf den österreichischen Immobilienmarkt ausgewirkt? Eine Bilanz.