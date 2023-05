Nach Spuren im Schnee: Wanderer sichten Bär in Salzburg

Die beiden konnten das Tier auf rund 1700 Meter Seehöhe im Pinzgau in sicherer Entfernung beobachten. Es könnte jener Bär sein, dessen Spuren letzte Woche entdeckt worden waren.

Vor einer Woche hat ein Jäger im Salzburger Glemmtal Bärenspuren im Schnee gefunden. Am Sonntag haben nun zwei Wanderer bei Bad Fusch (Pinzgau) auf rund 1700 Meter Seehöhe einen Bären gesichtet. Die beiden konnten das Tier mit einem Abstand von 80 bis 100 Meter gut beobachten und haben ihre Sichtung bei der Polizei zu Protokoll gegeben, teilt das Land Salzburg mit.

Experten schließen nicht aus, dass es sich bei dem Tier um jenen Bären handelt, dessen Spuren vor einer Woche entdeckt wurden. Zuletzt soll in Salzburg im Jahr 2014 ein Bär aufgetaucht sein, allerdings gab es damals Zweifel.

Bären in Tirol

Auch in Tirol gibt es Hinweise auf Bären. Im Unterland ist zumindest Ende April ein Tier umgegangen. Bei einem toten Schaf, das am 24. April in der Wildschönau (Bezirk Kufstein) auf einer Heimweide gefunden worden war, wurde nämlich die DNA des Tieres nachgewiesen, teilte das Land mit. Seit diesem Zeitpunkt seien aber keine weiteren Risse, Sichtungen oder andere Hinweise auf einen Bären gemeldet worden, betonte das Land.

Es gebe derzeit keinen Anlass, von einer erhöhten Gefahr durch Bären auszugehen, hieß es weiters. Alle Tiere, die in Tirol bisher festgestellt worden waren, hätten ein scheues Verhalten an den Tag gelegt.

