Karoline Edtstadler warnt vor einfachen Antworten auf Europas multiple Krisen, setzt auf die politische Mitte und erklärt zum Europatag, warum Österreich von der EU profitiert.

Der Europatag feiert heute, Mittwoch, die Idee eines gemeinsamen Europa. In Ungarn, in Polen, in Frankreich, aber auch in Österreich erleben wir eine Renaissance des Nationalismus. Rechtsnationale europakritische Parteien werden gestärkt oder liegen voran. Ist die EU schon wieder passé?

Ganz im Gegenteil. Ich halte es mit einem Zitat von Wolfgang Schüssel, der gesagt hat: Wenn wir die Europäische Union nicht hätten, wäre jetzt der Zeitpunkt, sie zu erfinden. Wir befinden uns in einer Zeit multipler Krisen. Und diese sind nicht allein als Nationalstaat bewältigbar. Jeder, der von einer rechtsgerichteten Partei oder von einer extremen Partei, rechts oder links, glauben machen möchte, dass es dafür einfache Antworten gibt, der vermittelt nicht die Realität. Deshalb müssen wir gerade jetzt darüber reden, was mit dieser EU alles gelungen ist – insbesondere auch in den vergangenen drei herausfordernden Jahren.

Für 42 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ist die EU laut jüngstem Eurobarometer dennoch keine gute Sache. Damit sind wir Schlusslicht in der gesamten Union. Sie sind Europaministerin und damit näher am Thema als viele: Profitiert Österreich derzeit ausreichend von der Mitgliedschaft?

Die Europäische Union hat Österreich extrem profitieren lassen. Wir sind ein Binnenland, fast zur Gänze von EU-Mitgliedstaaten umgeben. Und wir haben die Chancen genutzt. Ich erinnere mich gern an die Zeit zurück, als Österreich beigetreten ist. Ich komme aus Salzburg, und für uns war das direkt mit der neuen Einbindung in den Wirtschaftsraum erlebbar. Oder denken Sie an das Erasmus-Programm für Studentinnen und Studenten. Wir bringen uns in die EU aber auch aktiv ein und schlagen Pflöcke ein. Als wir das größte Budget der EU aller Zeiten verhandelt haben, sind wir dafür eingetreten, dass der Corona-Wiederaufbaufonds klare Ziele und Kriterien festsetzt. Als Frugale Vier haben wir erreicht, dass die Mitgliedstaaten konkrete Pläne vorlegen müssen, wofür sie dieses Geld ausgeben. Es geht schließlich um 800 Milliarden Euro. Damals war noch keine Rede von einem russischen Angriffskrieg, der Energiekrise oder der hohen Inflation. Und trotzdem haben wir den Schwerpunkt auf eine digitale grüne Transformation gelegt. Heute ist das wichtiger denn je, denn wir sehen, dass wir dringend eine Energie-Diversifizierung vornehmen müssen. Die EU kommt vielleicht nicht ganz schnell in die Gänge, aber wenn, ist Großes bewältigbar – Stichwort Impfstoffentwicklung, Impfstoffbeschaffung, Corona-Wiederaufbaufonds. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist auch im Bereich der gesamten Verteidigungs- und Sicherheitsstruktur vieles weitergegangen.

Robert Menasse hat in einem Essay geschrieben „Die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten verkaufen nationale Politik als Europapolitik und Europapolitik als Feind nationaler Politik.“ Ganz ehrlich: Ist das in Österreich so anders?