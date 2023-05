Der Gründer des Beaux Arts Trios ist mit 99 Jahren gestorben.

Unvergesslich wird hellhörigen Wiener Musikfreunden der Moment bleiben, an dem Menahem Pressler im Großen Konzerthaussaal zu spielen begann: Der G-Dur-Akkord am Beginn von Franz Schuberts großer Sonate D 894. Dieser Akkord und das, was ihm unter Hochspannung, doch in ungeheurer Harmonie folgte, brachte eine Hörerfahrung in Erinnerung, die verloren geglaubt war: