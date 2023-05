Das letzte Jahr verbrachte Valerie Pachner damit, innezuhalten, einen Schritt zurückzutreten und auf die Welt zu blicken. Ihre Rückkehr ins Rampenlicht feiert sie heuer im „Jedermann“ mit einer nie da gewesenen Doppelrolle.

Es hat etwas Ritualartiges: Sobald eine Neubesetzung von Buhlschaft und Jedermann in Salzburg bekannt wird, beginnt die Maschinerie der Aufmerksamkeitsökonomie zu surren und zu brummen. Dasselbe Stück am selben Ort seit über hundert Jahren, das ist ebenso beruhigend traditionell wie anachronistisch und eigentlich kurios. Auf gewisse Art und Weise mag es sich wie ein Karrierehöhepunkt, ja die Krönung einer künstlerischen Laufbahn anfühlen, eine dieser Rollen angeboten zu bekommen und damit im Nu in den Mittelpunkt der sommerlichen Festspielgesellschaft zu rücken. Gezögert hat Valerie Pachner zwar nicht, als sie das Salzburger Angebot vergangenes Jahr während einer langen Schaffenspause erhielt, sie war aber froh, dass ihr nicht nur die Rolle der Buhlschaft, sondern auch jene des Todes angeboten wurde, wie sie im persönlichen Gespräch erzählt.

Die Presse: Als wir uns anlässlich des Filmstarts von „Der Boden unter den Füßen“ im Jahr 2018 zuletzt unterhielten, war gerade unsicher, wo es Sie hinziehen würde. Wo leben Sie denn heute?

Valerie Pachner: Ich hatte tatsächlich zwei Jahre lang keine Wohnung, weil ich für Dreharbeiten so viel unterwegs war. Damals stand im Raum, dass ich nach Los Angeles ziehen könnte, nach New York oder London, aber viele internationale Drehs finden ohnehin in Europa statt, die Castings als elektronisches Format in Videokonferenzen. Darum war mein Gedanke, dass ich dort wohnen möchte, wo ein Großteil meiner Freunde lebt und auch viel los ist, und das war dann Berlin.

Hat die Zeit der Pandemie Ihre Karriere verlangsamt?

Die Pandemie war beruflich keine arge Bremse. Es war ja recht bald wieder möglich zu drehen. So war ich schon im Herbst 2020 in London, um für den Kinofilm „Fantastic Beasts“ zu drehen, ein „Harry Potter“-Prequel, und ich war in Spanien für die Westernserie „The English“. Ich war aber davor einfach ständig on the go, darum war dieses Innehalten-Müssen für mich schon eine starke Zäsur. Dadurch hat sich in meinem Leben etwas verschoben, und ich hatte plötzlich ein stärkeres Bedürfnis, mir an einem konkreten Ort eine Basis schaffen zu wollen. Als die Pandemie ausbrach, hatte ich in meiner Wohnung in Berlin nicht einmal die Küche eingerichtet, nur ein Bett und einen Kühlschrank, das war’s. Für viele ist die Wohnung damals ja sogar zu einer Art Erweiterung ihrer selbst geworden; früher oder später hätte sich dieses Gefühl wohl ohnehin, auch für mich, eingestellt, so ist es eben früher dazu gekommen.

Würden Sie sagen, Sie sind ein rastloser Mensch?

Das Unterwegssein war früher wie ein Anker für mich: Damit meine ich, das Einzige, das feststand, war, dass ich viel unterwegs bin. Ein eigentlich rastloser Mensch bin ich trotzdem nicht, aber schon sehr gern unterwegs. Fest irgendwo ansässig zu sein, das ist nicht so meins. Ich muss in Bewegung sein können, alles, was sich so anfühlt, als würde es mich zurückhalten, finde ich schnell beengend. Ensemblemitglied in einem Theater zu sein etwa, da habe ich auch bald gemerkt, dass mir das im Moment nicht so entspricht. Während der Pandemie hat sich dann noch am ehesten so ein Gefühl der Sesshaftigkeit eingestellt, danach war für mich allerdings bald wieder klar, es hat sich jetzt wieder mit der Häuslichkeit.