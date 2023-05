Erstmals seit einem Jahr Luftalarm in Tel Aviv

Israel greift Ziele des Islamischen Jihad an, nachdem militante Palästinenser Raketen abfeuerten. Hintergrund ist der Tod des Anführers der Palänstinenserorganisation.

Israels Militär hat am Mittwoch erneut Ziele der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Jihad im Gazastreifen angegriffen. Aus palästinensischen Sicherheitskreisen hieß es, militärische Anlagen und Einrichtungen des Jihad seien getroffen worden. Nach Angaben des israelischen Militärs zielte der Angriff auf Extremisten ab. Im Großraum Tel Aviv gab es Raketenalarm. Militante Palästinenser im Gazastreifen feuerten Raketen auf israelisches Gebiet ab.

Im Zentrum von Tel Aviv heulten Sirenen, Einwohner der Stadt am Mittelmeer eilten in Schutzräume. Es war der erste Alarm dieser Art im Stadtzentrum seit August vergangenen Jahres. Auch Explosionen waren zu hören. Zuvor heulten die Warnsirenen bereits in mehreren Städten an der Grenze zum Gazastreifen.

Im Grenzgebiet heulten am frühen Nachmittag an mehreren Orten Warnsirenen. Laut Rettungssanitätern gab es zunächst keine Hinweise zu Verletzten. Lokalen Quellen aus dem Gazastreifen zufolge wurden die Raketen als Reaktion auf die israelischen Angriffe in dem Küstengebiet abgefeuert. Das israelische Militär bestätigte zunächst nur den Raketenalarm.

Laut Krankenhausangaben wurde mindestens ein Palästinenser getötet, zwei weitere seien verletzt worden. Die israelische Luftwaffe hatte in der Nacht auf Dienstag drei ranghohe Mitglieder des Islamischen Jihad gezielt getötet.

Israel in erhöhter Alarmbereitschaft aus Angst für Vergeltungsschlägen

Bei den israelischen Luftangriffen in dem Küstenstreifen wurden insgesamt 13 Menschen getötet, unter ihnen mehrere Frauen und Kinder. Zudem kamen am Dienstag bei einem israelischen Angriff auf ein Auto im südlichen Gazastreifen zwei Mitglieder einer militanten palästinensischen Gruppierung ums Leben. Nach Armeeangaben sollen sie gelenkte Panzerabwehrrakete transportiert haben.

Mehrere Gruppierungen im Gazastreifen kündigten Vergeltung an. In der Nacht blieb es zunächst verhältnismäßig ruhig. Israel war am Mittwoch jedoch weiter in erhöhter Alarmbereitschaft. Schulen im Grenzgebiet zum Gazastreifen blieben geschlossen. Bewohner wurden angewiesen, sich weiter nahe Schutzräumen aufzuhalten.

Die israelische Armee begründete den militärischen Schlag mit mehreren Angriffen aus dem Gazastreifen in den vergangenen Wochen. Zuletzt feuerten militante Palästinenser nach dem Tod eines palästinensischen Häftlings in der vergangenen Woche Dutzende Raketen und Mörsergranaten auf israelisches Gebiet ab.

