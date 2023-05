Der „Taxidriver“ ist zurück - und sie ist weiblich

Priya Guns hat einen wütenden Roman über destruktive Liebe in einer ungerechten Gesellschaft geschrieben.

Travis Bickle, der berühmteste Taxifahrer der Filmgeschichte aus Martin Scorseses epochalem Film, würde im Jahr 2023 wohl nicht mehr in seinem gelben Auto sitzen und finster auf eine heruntergekommene Welt starren. Statt dessen würde sich Bickle von einem der vielen privaten Anbieter à la Uber ausbeuten lassen und dabei seine Wut auf die Ungerechtigkeit rund um ihn herum auf der Hantelbank abreagieren.

So ergeht es zumindest Damani Krishanthan in Priya Guns ebenso packendem wie wütendem Roman „Dein Taxi ist da“. Die 30-jährige Damani fährt in einer unbenannten amerikanischen Stadt mit dem Auto ihres verstorbenen Vaters für die App RideShare. Sie findet trotz abgeschlossenen Anthropologiestudiums keinen Job und versucht, sich und ihre des Lebens überdrüssige Mutter mit dem kümmerlichen Verdienst über Wasser zu halten: „Ich fühlte mich völlig überfordert und hielt mich nur noch mit einer Rettungsweste über Wasser, die an mehreren Stellen durchlöchert war. Ich ging unter, ganz langsam.“

Damanis Zorn auf ihre private Situation korrespondiert mit ihrer brodelnden Umwelt, in der die Menschen gegen die Ungerechtigkeiten anrennen und große Demonstrationen an der Tagesordnung sind. Auch Damanis Freunde - ihr einziger Halt neben dem Stemmen von Gewichten - engagieren sich zunehmend in dieser Protestbewegung.

Das tut auch die schöne, privilegierte Jolene, zwischen Yoga und karitativen Veranstaltungen im Hipster-Café. Zwischen den beiden ungleichen Frauen entwickelt sich eine zarte Liebesgeschichte, in der völlig unterschiedliche Welten aufeinandertreffen: für die eine ist Protest eine Frage des Lifestyles, für die andere eine des Überlebens. Das kann nicht lange gut gehen. Als sich Damani vor dem Badezimmerspiegel die Haare abrasiert, ist das - wie schon bei Travis Bickle - kein gutes Zeichen.

Priya Guns hat mit Damani eine in jeder Hinsicht beeindruckende Frau geschaffen, die ihre Wehrhaftigkeit trainiert, „an einem schlechten Tag fünfzig Kilo stemmen kann“ und auf alle Eventualitäten vorbereitet ist: „Wenn ihr als Fahrer arbeiten wollt, solltet ihr mindestens eine Waffe in eurem Auto verstecken.“ Damani hat natürlich mehr als eine. Ihre Sprache ist rotzig, sie lässt sich von niemandem blöd kommen, hat aber gleichzeitig ein weiches Herz: für ihre Mutter, ihre Freunde, Dauerfahrgäste wie die alte Mrs. Patrice und die Schülerin, die nicht genug Geld für den Bus hat. Ein starker Debütroman für eine starke Generation von Frauen. Und Männern.

Priya Guns: „Dein Taxi ist da“, übersetzt von Mayela Gerhardt, Blumenbar-Verlag, 329 Seiten, 23,70 Euro.