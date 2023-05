Markus Hengstschläger

Geboren 1968 in Linz. Studium der Genetik an der Universität Wien und Promotion am Vienna Biocenter. Forschungsaufenthalt an der Yale University in den USA. Markus Hengstschläger ist Vorstand des Instituts für Medizinische Genetik der Medizinischen Universität Wien und Stellvertretender Vorsitzender der österreichischen Bioethikkommission.