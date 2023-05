(c) APA/dpa/Alexander Körner

Ein erhöhtes Unfallrisiko im Verkehr ist laut Untersuchungen erst bei Personen ab 80 beziehungsweise 85 Jahren gegeben. (c) APA/dpa/Alexander Körner

Die EU-Kommission schlägt vor, dass Fahrtauglichkeit von Senioren regelmäßig überprüft werden muss. Ein Experte sieht das differenziert.

Geht es nach der EU, soll künftig die Fahrtauglichkeit von Menschen ab 70 Jahren regelmäßig überprüft werden. Gegen den Vorschlag laufen in Österreich Seniorenvertreter und die FPÖ bereits Sturm.

Falls verpflichtende Fahrtauglichkeits-Checks eingeführt werden, müsste die Altersgrenze jedenfalls angehoben werden, sagt Klaus Robatsch, Experte vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Untersuchungen würden zeigen, dass bei Personen ab 70 Jahren kein erhöhtes Unfallrisiko feststellbar ist. Erst bei Personen ab 80 oder 85 sei dies der Fall. Werde ein über 85-Jähriger in einen Verkehrsunfall verwickelt, so sei er zu 80 Prozent der Hauptunfallverursacher. Es gehe bei dieser Altersgruppe aber um 350 Unfälle pro Jahr, schränkt Robatsch ein. Das sind rund ein Prozent aller Unfälle in Österreich jährlich.