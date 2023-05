Maria Pourchet: Ein Steak namens Mensch

Eine Amour fou in Paris schildert Maria Pourchet im Roman „Feuer“: tiefschwarz auch durch einen Rundumschlag gegen die eigene Generation.

Wenigstens etwas haben der Banker und die Uni-Dozentin, die in Maria Pourchets Roman „Feuer“ in einer Amour fou entbrennen, gemeinsam: Sie finden ihre „Epoche“ zum Kotzen und im Grunde – wohl nicht zuletzt deshalb – auch sich selbst.

Er, Clément, ist Banker in Paris, mit „hoher, nicht operativer Verantwortung“ und, wie er selbst findet, lachhaft hohem Gehalt. Seine Investmentbank schreibt an der Börse miserable Zahlen. Ihr Name – EisBank – sagt schon alles darüber, was die Autorin vom Bankenwesen hält, und viel mehr hält Clément auch nicht mehr davon. Privat unterhält er sich im Grunde nur mit seiner Gesundheits-App (deren Messwerte teils als Kapitelüberschriften dienen) und dem riesigen Berner Sennenhund, der ihm einst an der Gare de l'Est zugelaufen ist.

Sie, Laure, ist frustrierte Geisteswissenschaftlerin an einer zwar nicht sie, aber alle Jungakademiker und -innen ausbeutenden Uni. Außerdem frustrierte Ehefrau, obwohl ihrem Mann (der sie vor einigen Jahren aus dem Alleinerziehen geholt hat) im Grunde nichts vorzuwerfen ist. Dazu frustrierte Mutter der kleinen Anna sowie der 17-jährigen Véra, „bleichgesichtige Vertreterin einer klapperdürren und wütenden Generation, in der die Mittelschicht, darauf irgendwie nicht gefasst, ihre eigenen Kinder kaum wiedererkennt“. Véra lebt ihre feministische Wut aktivistisch an der Schule aus. Wenn Laure dann wieder vor der Direktorin sitzt, weil Véra in der Schule Farbe verspritzt oder bei jeder Nennung einer männlichen Persönlichkeit im Unterricht rausgegangen ist, packen sie Schuldgefühle: Sie ist nicht genug da für ihre Töchter; und wo ist ihre eigene Wut und Rebellion geblieben in diesem Leben, das nur noch aus Festklammern und Kompromissen besteht? Angefangen hat das früh, denkt sie: „Du bist mit zwanzig einfach da hingegangen, wo Kaffee, Lehrer und Licht kostenlos waren.“