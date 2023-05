Sibylle Lewitscharoff gab der Literatur Feuer – mit Religion

1998 gewann Sibylle Lewitscharoff als junge Frau den Bachmann-Preis - schon damals fiel ihre Originalität, ihre Sprach- und Bildkraft und ihre Freude am Absurden auf. (c) dpa/Hannibal Hanschke (Hannibal Hanschke)

Die deutsche Autorin und Büchner-Preisträgerin ist mit 69 Jahren gestorben: In der durchsäkularisierten europäischen Literatur war sie ein fantasiesprühender, disputfreudiger und sprachmächtiger Solitär.

„Ihre Visionen und Epiphanien gehören zum Schönsten und Erfrischendsten, was die gegenwärtige Literatur hergibt“, schrieb die „Presse“ 2019 über die deutsche Autorin und Büchner-Preisträgerin Sibylle Lewitscharoff. Da war gerade ihr Roman „Von oben“ erschienen, dessen tote Hauptfigur es noch nicht ins Jenseits geschafft hat. So geistert der „Mann“ durch Berlin, sehr einsam, sehr verzweifelt – am Ende aber winkt Erlösung. Wie auch nicht – bei einer Autorin, die trotz aller Abgründe der Einsamkeit und des Zweifelns überzeugt war, dass es noch eine andere Welt gibt, auf die man hoffen kann.

Postmoderne trifft Christentum

Sibylle Lewitscharoff, die an Multipler Sklerose litt und nun im Alter von 69 Jahren verstorben ist, war in der heutigen mittel- und westeuropäischen Literaturlandschaft ein Solitär. Sie passte in keine Schublade, mixt ihr von der bulgarischen Großmutter geprägtes konservatives Christentum mit unorthodoxen Fantasien, immer mit Interesse an den „letzten Dingen“. Wie die Postmoderne spielte sie mit diesen, anders als diese aber ein ernstes Spiel.