Schwieriger Neustart für die Türkei

Die Beteiligung an der Wahl am Sonntag war überdurchschnittlich hoch, denn es ging um die Zukunft der Türkei. REUTERS

Nach der Präsidenten- und Parlamentsabstimmung steht das Land in der Wirtschaftspolitik, in der Flüchtlingsfrage und in den Beziehungen zum Westen vor enormen Herausforderungen.

Istanbul. Nach dem Votum vom Sonntag steht die Türkei am Scheideweg: Auf das Riesenland kommen einschneidende Veränderungen zu. Denn die Türkei wächst rasant: Heute wohnen dort 85 Millionen Menschen, das sind 20 Millionen mehr als 2002, als die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdoğan an die Macht kam. Mit 800 Milliarden Dollar hat die moderne Türkei die dreifache Wirtschaftsleistung von damals. Eine ganze Generation ist mit Internet, Smartphones und sozialen Medien aufgewachsen und orientiert sich nicht nur bei Mode und Lifestyle an westlichen Standards, sondern auch bei persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten.

Die künftige Regierung wird auf den Druck der jungen Generation reagieren müssen, wenn sie die Abwanderung gut ausgebildeter Frauen und Männer stoppen will. Nach einer Schätzung des Wirtschaftsverbandes Türkonfed sind in den letzten drei Jahren 300.000 vorwiegend junge Türken ins Ausland gegangen. Eine Umfrage des Instituts MetroPoll ergab im vergangenen Jahr, dass 53 Prozent der Wähler in der Türkei im Ausland leben oder studieren wollen.



Dramatische Wirtschaftslage