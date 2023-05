Die ersten Architekten waren Steinzeit-Jäger

Sensationsfund: Die ältesten maßstabgetreuen Pläne zeigen riesige Konstruktionen für die Jagd auf Gazellen.

In den 1920er-Jahren entdeckten Piloten über der Wüste seltsame, riesige Strukturen: je zwei niedrige Mäuerchen, bis zu fünf Kilometer lang, die am Ende trichterförmig zusammenlaufen und in einer meist sternförmigen, im Schnitt ein Hektar großen Einfriedung enden, begrenzt von Gruben. „Wüstendrachen“ hat man die mysteriösen Gebilde getauft, weil sie von oben ein wenig wie Lenkdrachen aussehen. Rund 6300 davon hat man bis heute entdeckt, die meisten im Nahen Osten und in Zentralasien.