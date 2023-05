Amore oder Kabinenparty? Caritas präsentiert Badetücher mit Sommerhits

Eine neue Badetücher-Kollektion der Caritas huldigt heimischen Sommer-Songs. Für die im Waldviertel produzierten Tücher werden Garnreste verwendet.

„Und die Sonne und die Hitze und kein Deo zu kaufen“, darüber hat heuer (außer vielleicht die hier zitierte Band Kreisky) wohl noch niemand geklagt. Die Vorfreude ist dafür umso größer. „Und ich träume vom Meer“, um es mit Fuzzman zu sagen.

Die Zeit, da man ein Badetuch brauchen kann, wird jedenfalls kommen, und für jene, die ein neues brauchen können, gibt es ein neues Angebot: Die Caritas „Sommer Hitz“-Tücher, eine klimaschonende Kollektion mit passenden Sprüchen aus Sommerhits heimischer Bands.

Wanda, Pizzera und Jaus sowie Fiva mit dabei

Österreichs erstes Zero-Waste-Handtuch aus Garnresten, das hatte Veronika Pfeiffer-Gössweiner vom Waldviertler Handtuchhersteller Herka schon im Vorjahr vorgestellt. Gemeinsam mit Nachhaltigkeitsexpertin Nunu Kaller und Katharina Häckel-Schinkinger von der Caritas hat sie nun das neue Projekt an den Start gebracht, bei dem u. a. Garnreste für die eingewebten Sprüche verwenden werden.

Mit dabei sind u. a. auch Wanda mit ihrem Italien-Klassiker („Amore, Amore, Amore, Amore“), der zwar in Bologna spielt, aber egal; Granada („I bin eh am Sand“), oder Yasmo („Ich will lieber über Sonnenschein schreiben“). Dunkelblau mit hellblauer Schrift ist das Exemplar von Ina Regen („Sonn im G’sicht und Rückenwind“).

Kreisky gingen fürs Fotoshooting mit Ingo Pertramer baden. Ingo Pertramer

Ebenfalls die Sonne besingen Pizzera und Jaus („die Sunn und di“). Julian Le Play ("Ich liebe dieses Rauschen") huldigt im Original des Songs zwar nicht unbedingt dem Meer; sommerliche Abenteuerlust lässt sich aber auf jeden Fall herauslesen: "Lauf auf der Stadttangente/Will wieder unter Fremde/Und nie zurück und nie zurück“ heißt es da etwa.

Weitere Sommer-Slogans stammen von Fiva ("Ich will einen Sommer lang nur tanzen") oder Cari Cari ("Summer Sun, wash away my troubles"). Vertreten ist natürlich auch Skero („Wir bleiben im Parkbad, mochn Party in Kabine“. Entstanden war die Idee zu dem Sommerhit einst im Linzer Parkbad, als der Rapper mit Freunden in einer Umkleidekabine Schutz vor einem Regenschauer suchte.

Cari Cari hoffen auf die Sommersonne Ingo Pertramer

Die Tücher sind limitiert und à 49,80 Euro über die Caritas erhältlich. Mit dem Erlös werden Klimaresilienz-Projekte der Caritas unterstützt, die Menschen in Afrika und Asien dabei helfen, ihre Ernten besser an veränderte klimatische Bedingungen anzupassen.

Web: www.schenkenmitsinn.at/sommer-hitz