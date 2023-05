Asterix auf Zaubertrank-Entzug

„Im Reich der Mitte“ und auf dem Weg dorthin erleben die gallischen Superhelden sowie Caesar Action wie in chinesischen Kampfkunstfilmen. Die Gags: meist Dutzendware.

Vieles ist anders beim neuen Kinofilm „Asterix & Obelix im Reich der Mitte“, und doch bleibt alles gleich. Seit dem Start der erfolgreichsten französischen Comic-Serie vor 64 Jahren leistet das gallische Dorf der beiden Helden den römischen Besatzern des Landes erfolgreich Widerstand. Sie bestanden in bisher 39 Bänden Abenteuer überall in der bekannten antiken Welt – und noch darüber hinaus. Julius Caesar ist ihr großer Widersacher, aber seine Truppen haben keine Chance – wegen des den Galliern übermenschliche Kräfte verleihenden Zaubertranks des Druiden Miraculix.

Der Reiz dieser Comics besteht auch in der Konstanz der Charaktere. Liebevoll gezeichnet sind der kleine und der dicke Protagonist mit seinem niedlichen Hund, der Häuptling, der stark sein will und doch ein Pantoffelheld bleibt, der Sänger, der nicht singen kann, der brutale Schmied und der fischige Händler im Dauerstreit. Begegnen A&O auf See den Piraten, wird deren Schiff mit Sicherheit versenkt. Die haben dann, so wie manche Römer, ein passendes lateinisches Zitat parat. Und am Ende gibt es auf dem Dorfplatz immer ein tolles Gelage.