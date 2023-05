Trotz Inflation und Zinsen: DAX auf Allzeithoch

Der Frankfurter Leitindex hat alle Krisen abgeschüttelt. Ob es so rosig weitergehen kann, ist aber durchaus fraglich.

Während manche schon nicht mehr wissen, wie sie den täglichen Einkauf im Supermarkt stemmen sollen, dreht sich das Rad an den Kapitalmärkten munter weiter. Was am Freitag dazu führte, dass der deutsche Leitindex DAX ein neues Allzeithoch von über 16.300 Punkten markierte. Wie geht denn das?

Zunächst einmal war die Stimmung an den weltweiten Börsen zum Wochenausklang relativ gut. Auch der japanische Nikkei-Index wurde nämlich auf den höchsten Stand seit 33 Jahren gehievt. Geschuldet war dies der Hoffnung auf eine rasche Einigung im US-amerikanischen Schuldenstreit, der seit Wochen wie ein Damoklesschwert über den Märkten schwebt.