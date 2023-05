Biden spricht sich in Hiroshima für Welt ohne Atomwaffen aus

Im August 1945 töteten die USA mit Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki Hunderttausende Menschen. Im Gästebuch des Friedensmuseums gab sich US-Präsident Biden hoffnungsvoll.

US-Präsident Joe Biden hat in einem Eintrag im Gästebuch des Friedensmuseums von Hiroshima gelobt, eine atomwaffenfreie Welt anzustreben. "Mögen die Geschichten dieses Museums uns alle an unsere Verpflichtung erinnern, eine Zukunft in Frieden aufzubauen. Lassen Sie uns gemeinsam weiter auf den Tag hinarbeiten, an dem wir die Welt endlich und für immer von Atomwaffen befreien können. Behalten Sie den Glauben!", schrieb Biden, wie die japanische Regierung mitteilte.

Biden hatte das Museum mit den anderen Staats- und Regierungschefs der G7 am Vortag zum Gipfelauftakt besucht. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb in das Gästebuch: "Dieser Ort erinnert an unfassbares Leid. Heute erneuern wir hier gemeinsam mit unseren Partnern das Versprechen, Frieden und Freiheit mit aller Entschlossenheit zu schützen. Ein nuklearer Krieg darf nie wieder geführt werden."

Danach ehrten die Politiker die Toten mit Kranzniederlegungen am Mahnmal in der Stadt, die am 6. August 1945 von einer US-Atombombe zerstört worden war. Drei Tage später hatten die USA eine weitere Bombe auf Nagasaki abgeworfen. Hunderttausende Menschen starben.