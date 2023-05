Ausbruch der Masern: Noch immer neue Fälle

Auch drei Monate nach dem Ausbruch der Masern in Graz werden neue Infektionen gemeldet.

Seit Februar sind österreichweit 120 Erkrankungen gemeldet worden, die meisten von ihnen in der Steiermark, wo der Ausbruch auch seinen Ursprung hat. Ärzte raten zur Impfung, da es in der Bevölkerung immer noch Impflücken gibt.

Von einer unkontrollierten Ausbreitung kann natürlich keine Rede sein, dafür ist die Impfquote in Österreich zu hoch. Aber auch drei Monate nach dem Ausbruch der Masern in der Steiermark werden noch immer Ansteckungen gemeldet – und das in mehreren Bundesländern.

Seit Jahresbeginn gab es laut zuständiger Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) österreichweit 120 Fälle – 102 in der Steiermark, fünf in Oberösterreich, je vier in Wien, Niederösterreich und Kärnten und einen im Burgenland.

Sie alle sind letztlich auf eine Hochzeit mit mehreren Hundert Gästen im Februar in Graz zurückzuführen. Eine Person dort war infektiös, nachdem sie sich zuvor bei einer Reiserückkehrerin angesteckt hatte. Und weil sich auf der Hochzeit viele nicht geimpfte Personen befanden, kam es zu rund 20 Infektionen von Personen, die nicht nur in der Steiermark leben. Nach wie vor ist mit „assoziierten Folgefällen“ zu rechnen, wie es seitens der Ages heißt. Ärzte raten daher zur Impfung, da es in der Bevölkerung immer noch Impflücken gibt.

Lange Inkubationszeit