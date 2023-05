Formel 1: Ferrari umwirbt Hamilton mit Megagehalt

Die Gerüchteküche brodelt weiter: Die Scuderia soll Lews Hamilton ein konkretes Angebot vorlegen.

Die Spekulationen um einen Wechsel von Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton von Mercedes zu Ferrari nehmen kein Ende. Wie die englische Zeitung "Daily Mail" berichtet, will die Scuderia dem 38-jährigen Briten demnächst einen Vertrag mit einem Gehalt von rund 46 Millionen Euro für die kommende Saison anbieten. Hamilton ist nur noch bis Ende dieses Jahres an Mercedes gebunden. Er hatte zuletzt aber mehrfach betont, auch künftig für die Silberpfeile fahren zu wollen.

Die "Daily Mail" lieferte am Montag erstmals konkretere Zahlen und Fakten. Geld soll eine Nebenrolle spielen, da Hamilton auch bei Mercedes üppig verdient und weiter verdienen würde, hieß es. Allerdings soll Hamilton laut dem Blatt schon persönlich mit dem mächtigen Ferrari-Boss John Elkann in Kontakt stehen. Der Amerikaner ist der große Entscheider des berühmten Automobilherstellers und für den Gesamtkonzern verantwortlich.

Er habe sich schon mal vorgestellt, wie es sei, "in Rot zu fahren", sagte Hamilton zuletzt in einem Interview des US-Senders ESPN. "Aber dann gehe ich zu meinem Team, zu Mercedes, und das ist mein Zuhause. Ich bin glücklich, wo ich bin", sagte Hamilton Anfang des Monats: "Ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben, aber wir arbeiten an einem." Hamilton fährt seit 2013 für das Team und gewann sechs seiner sieben WM-Titel im Silberpfeil.

Laut "Daily Mail" gibt es zwei Szenarien für einen Hamilton-Wechsel. Er könnte 2024 an der Seite von Charles Leclerc fahren oder die beiden tauschen Cockpits. Solche Pläne hatte Wolff zuletzt dementiert. "Ich habe nicht ein einziges Gespräch mit Charles geführt, außer am Flughafen diskutiert, ob wir jetzt zum Starbucks gehen oder nicht", sagte Wolff in Baku bei Sky: "Wir sind mit Lewis seit zehn Jahren unterwegs und das wird sich auch nicht ändern."

(APA/dpa)