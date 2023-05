Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Belgorod und die Verletzlichkeit Russlands: Ein russisches Freiwilligenkorps stieß aus der Ukraine auf russisches Territorium vor. Die Nadelstiche binden Spezialkräfte und zeigen, wie verletzlich Russland ist. Die ukrainische Gegenoffensive könnte davon profitieren. Mehr dazu

Linz und wer am SPÖ-Parteitag entscheidet: Der Parteivorstand will die Basis kein weiteres Mal befragen. Diese könnte eine Befragung zwar erzwingen, aber das geht sich vor dem Showdown nicht mehr aus. Und wer sind eigentlich die Stimmberechtigten? Mehr dazu

Miami und die Empörung über die Behandlung eines Kiwis: Der Zoo von Miami hat nach empörten Reaktionen aus Neuseeland reagiert. Der flugunfähige und nur in dem Pazifikstaat beheimatete Kiwi ist der Nationalvogel Neuseelands. Bisher durften Tierpark-Besucher gegen Bezahlung von rund 20 Dollar ein Exemplar namens Paora bei hellem Licht streicheln und Selfies mit dem Vogel machen. Kiwis sind aber nachtaktiv. Mehr dazu

Freie Fahrt den Traktoren - Spiel mit Ängsten um jeden Preis: Verdrehte Fakten und dramatische Bilder: Michael Lohmeyer schreibt in seiner Morgenglosse darüber, wie die Öffentlichkeit in die Irre geführt wurde, um Agrar-Interessen durchzudrücken. Mehr dazu

Krise in Rot: Wie geht's den Sozialisten im Rest Europas? Die Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im EU-Parlament schrumpft. Was sind die Gründe für den Vertrauens- und Stimmverlust der Roten und was heißt das für die EU-Wahlen in exakt einem Jahr? Antworten gibt Wolfgang Böhm aus dem EU-Ressort der "Presse“ in der aktuellen Folge unseres Podcasts. Mehr dazu

Heute vor 90 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ darüber, ob es Österreich wert ist, erhalten zu werden. Mehr dazu