Die 100 besten Kinderbücher: BBC ließ Experten wählen

Im Bild: Maurice Sendaks Illustrationen ausaus den "Wilden Kerlen" im Contemporary Jewish Museum in San Francisco. (c) imago/ZUMA Press (imago stock&people)

Die BBC hat einen Kanon der Kinderliteratur erstellt. Auf dem ersten Platz landete das wunderbare „Wo die wilden Kerle wohnen“. Roald Dahl ist sechsmal vertreten, Tove Jansson fünfmal und Astrid Lindgren viermal.

Kinderbücher sind vor allem dann in den Schlagzeilen, wenn es um Überarbeitungen geht - wie kürzlich etwa bei Roald Dahl. Ansonsten finden nur am Rande Platz, jedenfalls im Vergleich mit der Literatur für Erwachsene. Dabei nehmen sie einen wichtigen Platz ein beim Großwerden, sie beeindrucken und prägen, sind in der Erinnerung ebenso präsent wie im Familienalltag. Die BBC hat nun eine Liste der 100 besten Kinder- und Jugendbücher erstellt, einen Kanon.

Dafür wurde Experten aus 56 Ländern eine einfache Frage gestellt: Was sind die besten Kinderbücher aller Zeiten? Zehn Bücher konnten (mit je zehn Punkten für das Beste, neun für das Zweitbeste usw.) angegeben werden. Und so stimmten 177 Kinderbuchautorinnen und Illustratoren, Verlegerinnen und Lektoren, Wissenschaftlerinnen und Bibliothekare sowie Leserinnen für mehr als 1000 Bücher, die nach Punkten gereiht wurden. Überraschungen blieben dabei aus, jedenfalls im oberen Bereich, wo die Bestgereihten allesamt anerkannte Klassiker sind.

1. Wo die wilden Kerle wohnen (Maurice Sendak, 1963)

2. Alice im Wunderland (Lewis Carroll, 1865)

3. Pippi Langstrumpf (Astrid Lindgren, 1945)

4. Der kleine Prinz (Antoine de Saint-Exupéry, 1943)

5. The Hobbit (J.R.R. Tolkien, 1937)

6. Der Goldene Kompass (Philip Pullman, 1995)

7. Der König von Narnia (C.S. Lewis, 1950)

8. Pu der Bär (Alan Alexander Milne, 1926)

9. Wilbur und Charlotte (E.B. White and Garth Williams, 1952)

10. Matilda (Roald Dahl, 1988)

Auf Platz Eins also „Wo die wilden Kerle wohnen“, das herrlich anarchische Bilderbuch des 2012 verstorbenen US-Autors und Illustrators Maurice Sendak. Jedenfalls verdient - man kann es auch heute noch wunderbar (vor)lesen. Auch die übrigen Titel bis Platz Zehn dürften noch eifrig zur Hand genommen werden, auch wenn sich kein Titel aus diesem Jahrhundert darunter findet. Das aktuellste Buch ist „Der Goldene Kompass“, der erste Teil der Fantasy-Trilogie „His Dark Materials", 2007 bildgewaltig, aber ein wenig löchrig verfilmt.

Unter den 100 Büchern wurden 46 von Frauen geschrieben, 52 von Männern. Zwei basieren auf mündlich tradierten Geschichten ohne bekannte Urheber. Die Autoren mit den meisten Büchern in den Top 100 sind Roald Dahl (sechs), Tove Jansson (fünf) und Astrid Lindgren (vier).

11 bis 99: Raupe Nimmersatt, Märchen, Michael Ende

Auf den Plätzen 11 bis 99 ist nicht sehr viel aus diesem Jahrhundert zu finden. Das älteste Buch in den Top 100 ist das Panchatantra, eine Sammlung indischer Kindergeschichten aus dem zweiten Jahrhundert v. Chr. Das Neueste ist „Wie unsichtbare Funken" von Elle McNicoll, veröffentlicht im Jahr 2020 (und gerade erst im März auf Deutsch erschienen).

Die gewählten Bücher mit englischen Titeln

11. Anne of Green Gables (LM Montgomery, 1908)

12. Fairy Tales (Hans Christian Andersen, 1827)

13. Harry Potter and the Philosopher's Stone (JK Rowling, 1997)

14. The Very Hungry Caterpillar (Eric Carle, 1969)

15. The Dark is Rising (Susan Cooper, 1973)

16. The Arrival (Shaun Tan, 2006)

17. Little Women (Louisa May Alcott, 1868)

18. Charlie and the Chocolate Factory (Roald Dahl, 1964)

19. Heidi (Johanna Spyri, 1880)

20. Goodnight Moon (M.W. Brown and C. Hurd, 1947)

21. The Adventures of Pinocchio (Carlo Collodi, 1883)

22. A Wizard of Earthsea (Ursula K Le Guin, 1968)

23. Moominland Midwinter (Tove Jansson, 1957)

24. I Want My Hat Back (Jon Klassen, 2011)

25. The Secret Garden (Frances Hodgson Burnett, 1911)

26. Duck, Death and the Tulip (Wolf Erlbruch, 2007)

27. The Brothers Lionheart (Astrid Lindgren, 1973)

28. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (JK Rowling, 1999)

29. Brown Girl Dreaming (Jacqueline Woodson, 2014)

30. The Three Robbers (Tomi Ungerer, 1961)

31. The Snowy Day (Ezra Jack Keats, 1962)

33. Howl's Moving Castle (Diana Wynne Jones, 1986)

34. A Wrinkle in Time (Madeleine L'Engle, 1962)

35. Watership Down (Richard Adams, 1972)

36. Tom's Midnight Garden (Philippa Pearce, 1958)

37. Grimm's Fairy Tales (Brothers Grimm, 1812)

38. The Tale of Peter Rabbit (Beatrix Potter, 1902)

39. The Railway Children (Edith Nesbit, 1906)

40. Noughts and Crosses (Malorie Blackman, 2001)

41. The BFG (Roald Dahl and Quentin Blake, 1982)

42. Rules of Summer (Shaun Tan, 2013)

43. Momo (Michael Ende, 1973)

44. The Story of Ferdinand (Munro Leaf and Robert Lawson, 1936)

45. The Lord of the Rings (JRR Tolkien, 1954)

46. The Owl Service (Alan Garner, 1967)

47. Ronia, the Robber's Daughter (Astrid Lindgren, 1981)

48. The Neverending Story (Michael Ende, 1979)

49. The Panchatantra (Anonymous / folk, -200)

50. Treasure Island (Robert Louis Stevenson, 1883)

51. Mary Poppins (PL Travers, 1934)

52. Ballet Shoes (Noel Streafield, 1936)

53. So Much! (Trish Cooke and Helen Oxenbury, 1994)

54. We're Going on a Bear Hunt (M. Rosen and H. Oxenbury, 1989)

55. The Adventures of Cipollino (Gianni Rodari, 1951)

56. The Giving Tree (Shel Silverstein, 1964)

57. The Gruffalo (Julia Donaldson and Axel Scheffler, 1999)

58. Julián Is a Mermaid (Jessica Love, 2018)

59. Comet in Moominland (Tove Jansson, 1946)

60. Finn Family Moomintroll (Tove Jansson, 1948)

61. The Witches (Roald Dahl and Quentin Blake, 1983)

62. A Bear Called Paddington (Michael Bond, 1958)

63. The Wind in the Willows (Kenneth Grahame, 1908)

64. Roll of Thunder, Hear My Cry (Mildred D Taylor, 1977)

65. Karlsson-on-the-Roof (Astrid Lindgren, 1955)

66. The Phantom Tollbooth (Norton Juster and Jules Feiffer, 1961)

67. The Cat in the Hat (Dr Seuss, 1957)

68. The Miraculous Journey of Edward Tulane (Kate DiCamillo, 2006)

69. Peter and Wendy (JM Barrie, 1911)

70. One Thousand and One Nights (Anonymous / folk)

71. From the Mixed-Up Files of Mrs Basil E Frankweiler (EL Konigsburg, 1967)

72. When Hitler Stole Pink Rabbit (Judith Kerr, 1971)

73. Shum bola (G'afur G'ulоm, 1936)

73. Ernest and Celestine (Gabrielle Vincent, 1981)

75. A Kind of Spark (Elle McNicoll, 2020)

76. Little Nicholas (René Goscinny and Jean-Jacques Sempé, 1959)

77. Black Beauty (Anna Sewell, 1877)

78. Daddy-Long-Legs (Jean Webster, 1912)

79. No Kiss for Mother (Tomi Ungerer, 1973)

80. My Family and Other Animals (Gerald Durrell, 1956)

81. Jacob Have I Loved (Katherine Paterson, 1980)

81. The Lorax (Dr Seuss, 1971)

83. Fairy Tales / The Tales of Mother Goose (C. Perrault, 1697)

84. The Moomins and the Great Flood (Tove Jansson, 1945)

85. The Wonderful Wizard of Oz (L Frank Baum, 1900)

86. Just William (Richmal Crompton, 1922)

87. The Twits (Roald Dahl, 1980)

87. The Mouse and His Child (Russell Hoban, 1967)

87. Out of My Mind (Sharon M Draper, 2010)

87. Moominvalley in November (Tove Jansson, 1970)

87. Little House in the Big Woods (Laura Ingalls Wilder, 1932)

92. Danny the Champion of the World (Roald Dahl, 1975)

93. The Snowman (Raymond Briggs, 1978)

94. Wave (Suzy Lee, 2008)

95. The Black Brothers (Lisa Tetzner, 1940)

96. The Velveteen Rabbit (Margery Williams, 1921)

97. The Bad Beginning (Lemony Snicket, 1999)

98. The Graveyard Book (Neil Gaiman, 2008)

99. American Born Chinese (Gene Luen Yang and Lark Pien, 2006)

100. Haroun and the Sea of Stories (Salman Rushdie, 1990)

Transparenz: Die BBC hat alle Experten, die Bücher mit Punkten bewerteten, hier noch einmal mit ihrem Voring online gestellt.

(rovi)